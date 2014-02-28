Сегодня, примерно в 12 часов, в степи обнаружено тело пропавшего семилетнего мальчика. По предварительной версии, ребенок умер от переохлаждения. Но при этом Г.Мухтарова уточнила, что на место обнаружения трупа в степь выехала оперативно-следственная группа. Тело ребенка будет доставлено в райцентр, где будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Она и установит точные дату и причины смерти мальчика. Как сообщили в областном департаменте ЧС, в 20 км от райцентра Макат ребенка нашли работники одной из нефтяных компании, которые по рации вышли на связь со своим управлением. Оттуда информация поступила в чрезвычайные службы.