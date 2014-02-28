По данным пресс-службы Западно-Казахстанского областного суда, АХМЕДЬЯРОВУ предъявлено обвинение в том, что он разместил на сайте "Уральская неделя" статью «Может, перестанем быть обезьянами», где призывал граждан выйти на данное мероприятие для выражения несогласия с девальвацией тенге. А это административное нарушение, предусмотренное ч.3 ст.373 КоАП РК. Затем, 22 февраля на площади Абая в Уральске была организована несанкционированная акция против девальвации тенге, где собрались около 50 человек. Согласно ст. 2 закона Республики Казахстан «О порядке организации и проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций в Республике Казахстан», о проведении собрания, митинга, шествия, пикета или демонстрации, в акимат города должно быть предоставлено заявление. Однако, по данным акимата города, подобное заявление на проведение мирного митинга 22 февраля 2014 года на площади им. Абая в акимат г.Уральска не поступало. Постановлением специализированного административного суда г.Уральска Ахмедьяров признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 373 КоАП РК и оштрафован на 20 МРП (37040 тенге).