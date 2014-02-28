- В феврале текущего года нами была проведена проверка деятельности местных исполнительных органов по вопросу соблюдения законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан и предпринимателей, - говорит Халидулла ДАУЕШОВ. - В 2013 году и за период этого года выросло количество жалоб, поданных в суд на действие или бездействие госорганов, более чем в 2 раза, то есть с 98 до 199. Стоит отметить, что 53% обращений суд удовлетворил. Все госорганы и должностные лица обязаны рассматривать обращения граждан. Заместитель прокурора области также отметил, что всего за 2013 год государственными органами области зарегистрировано 805 482 обращения, что на 108 758 обращений меньше, чем в 2012 году. - В ходе проверки были установлены факты некачественного и несвоевременного рассмотрения обращений должностными лицами, - заявил заместитель прокурора области.