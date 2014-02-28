Фото с сайта www.m-astana.kz Фото с сайта www.m-astana.kz В Атырау продолжаются поиски пропавшего мальчика, сообщает "Мунайлы Астана". Напомним, что семилетний Аманбек БЕГIС пропал в минувшее воскресенье, 23 февраля. Мальчик играл во дворе, затем, во второй половине дня его видели далеко за селом в степи, где ребенок бегал с двумя дворовыми собаками. С тех пор его нет. Вечером того же дня родители мальчика обратились в полицию, однако, первые поиски результатов не дали. На другой день, в понедельник, был поднят вертолет МЧС со спасателями. Одновременно в самом поселке Макат, на его окраинах и в степи ребенка искали полицейские, сотрудники районного отдела ЧС, родственники и местные жители. Поиски не увенчались успехом. Они продолжались и во вторник, и в среду. В среду, 26 февраля, снова был задействован вертолет «Казавиаспас» МЧС РК, который совершил облет степи примерно в радиусе 30-40 км вокруг райцентра Макат. По земле ребенка продолжали искать полицейские, спасатели и местные жители. Людей вывозили на грузовиках в степь по 20-30 человек. Разбив предполагаемые участки поиска на квадраты, люди пешком цепью прочесывали степь: проверяли все чабанские зимовки, кошары, колодцы, ямы, траншеи от трубопроводов и т.д. Результата не было. В четверг из соседнего Жылыойского района на машине доставили еще двадцать сотрудников противопожарной службы ДЧС. Из Атырау прибыл вездеход «Трэкол» Западного регионального аэромобильного оперативного спасательного отряда МЧС РК (ЗРАОСО). Как сообщили в районном отделе ЧС, в четверг, 27 февраля для поисков были задействованы 26 сотрудников местного РОВД (+ две единицы техники) и 49 сотрудников различных подразделений МЧС (+ пять единиц техники). Нефтегазодобывающее управление (НГДУ) «ДоссорМунайГаз» предоставило две автомашины для перевозки людей («Урал» и «УАЗ»). Кроме того, в поисках были задействованы пять работников местного ТОО «Мирас» на джипе «Тойота». Эта компания также предоставила автомашину «УАЗ» для перевозки людей. К сожалению, и в четверг поиски закончились безрезультатно. Сегодня, 28 февраля, в Макат выехал заместитель акима Атырауской области Салимжан НАКПАЕВ. Он проверит организацию проводимых поисков и встретится с родителями пропавшего мальчика.