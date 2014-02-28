Иллюстративное фото с сайта www.psywomenandmen.ru Иллюстративное фото с сайта www.psywomenandmen.ru В ДВД Актюбинской области подтвердили поступление заявления о поджоге матери шестерых детей. - 19 февраля в 14.47 в дежурную часть ОВД Каргалинсого района поступило сообщение от дежурного врача о том, что в больницу поступила 33- летняя жительница села Кос-Истек Каргалинского района с диагнозом «термический ожог пламенем 95 процентов», - сообщает пресс-служба ДВД области. - По этому опросили мужа и сына потерпевшей, соседей и  врача, которые приезжали на место происшествия. В ходе первоначальных следственных действий со стороны родственников и детей потерпевшей заявлений о том, что поджог совершил муж, не поступало. Кроме того, опрошенный врач, проводивший первую медицинскую помощь и госпитализацию, пояснил, что потерпевшая сказала, что топила баню и перепутала бутылки с жидкостью. Однако, 24 февраля текущего года поступило заявление от матери потерпевшей. Она потребовала «принять меры в отношении ее зятя, который поджог ее дочь». В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия.