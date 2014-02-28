Иллюстративное фото с сайта www.dailynews.kz Иллюстративное фото с сайта www.dailynews.kz Житель Актюбинской области приговорен к 15 годам лишения свободы за изнасилование семилетней девочки, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу областного суда. "Суд признал гражданина С. виновным по статье 121 части 4 УК РК и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет в исправительной колонии строгого режима", - говорится в распространенном сообщении. Также ему назначено принудительное лечение от алкоголизма. Приговор пока в законную силу не вступил. Согласно материалам дела, в августе 2010 года осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в гости к своему знакомому, однако тот спал. В соседней комнате находилась его семилетняя дочь. "Воспользовавшись данным случаем, что в комнате никого нет, у него возник умысел применить насильственные действия сексуального характера в отношении дочери соседа. С целью доведения своего преступного намерения он, закрыв дверь, зная, что малолетняя девочка в беспомощном состоянии не может оказать должного сопротивления, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении нее", - отметили в пресс-службе суда.