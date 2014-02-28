Фото с сайта sport.gazeta.kz Фото с сайта sport.gazeta.kz Конькобежца Романа Креча и его семью собираются выселить в однокомнатную квартиру из частного дома в Петропавловске, пишет SPORT.NUR.KZ. На месте этого дома городские власти планируют построить многоэтажку, написал член олимпийской сборной Креч в своем аккаунте в Facebook. "Дом у меня старенький, далеко не особняк, но есть своя территория где имеются хоз.строения, гараж, да и просто небольшая лужайка, где можно отдохнуть в любое время года от четырех стен. Живем в нем: я с мамой, мой старший брат и его супруга. Две недели назад нас поставили перед фактом выселения из дома в течении недели и переселения в однокомнатную квартиру черновой (!) обработки того самого строящегося (!) жилого комплекса по соседству со мной на ул. Жамбыла, 45", - написал конькобежец, отметив, что его близкие скрывали от него эту информации, чтобы не беспокоить во время выступления на Олимпийских играх в Сочи. Мы живем в развивающемся мире, в молодой прогрессирующей стране, и нужно идти в ногу со временем. Но не таким образом! Если тебя не ценят как гражданина страны, я уже не говорю о чисто человеческих ценностях, то желание к жизни пропадает!", - возмущается спортсмен. Отметим, мастер спорта международного класса 24-летний Роман Креч участвовал на чемпионатах мира среди юниоров в 2008 и 2009 годах. В 2009 году стал 3-м на 1000 м и 2-м на 1500 м. В Кубке мира дебютировал в сезоне 2008/2009. На Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере участвовал на двух дистанциях, стал 34-м на 500 и 28-м 1000 метров. На Олимпиаде в Сочи занял седьмое место на соревнованиях.