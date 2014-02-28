Фото с сайта www.kasparov.ru Фото с сайта www.kasparov.ru В связи с событиями на Украине "Справедливая Россия" инициирует поправки в закон 2001 года "О порядке принятия в РФ и образовании в ее составе нового субъекта РФ". Об этом пишет в пятницу, 28 февраля, газета "Коммерсантъ" со ссылкой на ряд источников в Госдуме. Сейчас закон устанавливает, что решение о присоединении к РФ другой страны или ее части осуществляется по взаимному согласию, которое подтверждается международным договором, напоминает издание. После внесения поправок для присоединения новой территории будет достаточно "волеизъявления народа", которое может быть выражено, например, в ходе референдума. Кроме того, прорабатывается вопрос об упрощенном порядке предоставления российского гражданства гражданам СНГ. По словам первого вице-спикера Госдумы от "Единой России" Александра Жукова, поиском решения занимаются не только думские фракции, но и администрация президента, и правительство. Как пояснили "Коммерсанту" в Госдуме, дальнейшие действия Москвы будут зависеть от Киева. Направленные на Украину законопроекты могут стать лишь средством давления на новые власти, указали источники. Напомним, власти Крыма фактически отказались признавать новое руководство Украины, заявив, что легитимным президентом страны является Виктор Янукович, покинувший страну. Избранный 27 февраля премьер автономной республики Сергей Аксенов заявил, что рассчитывает на поддержку со стороны России, в том числе и материальную. Президент РФ Владимир Путин уже поручил правительству подготовить ответ на просьбу крымских властей оказать региону гуманитарную помощь.