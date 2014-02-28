Фото: Baz Ratner / Reuters Фото: Baz Ratner / Reuters Виктор Янукович остается юридически избранным президентом Украины, заявил новый премьер Крыма Сергей Аксенов. Об этом в четверг, 27 февраля, сообщает агентство «Интерфакс». «В данном случае еще юридически избранным президентом является господин Янукович и в данном случае эти согласования были пройдены через него», — отметил Аксенов, говоря о договоренностях о помощи со стороны России. «Мы уверены, что все мы с нашими братьями совместно сможем восстановить наше народное хозяйство. Российская Федерация обещает и финансовую поддержку», — заключил новый крымский премьер. Крымские власти намерены выполнять распоряжения Януковича, добавляет РИА Новости. Ранее спикер Верховного совета Крыма Владимир Константинов также говорил, что считает Януковича действующим президентом Украины. «Верховный совет Крыма -— это легитимно избранный орган. Это все, что мы признаем. Сегодня есть действующий президент — Янукович Виктор Федорович, который сделал заявление, что не слагал с себя полномочий», — напомнил глава крымского парламента. Тем временем вечером в четверг президент России Владимир Путин поручил правительству «продолжить контакты с украинскими партнерами по развитию торгово-экономических связей» и провести консультации с иностранными партнерами, включая МВФ, об оказании финансовой помощи Киеву. Кроме того, по словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, власти Крыма обратились к России с просьбой оказать им гуманитарную помощь, и Путин велел правительству «проработать» этот вопрос, передает РИА Новости. Напомним, ранее в четверг депутаты парламента Крыма отправили в отставку правительство Анатолия Могилева и избрали премьером лидера «Русского единства» Аксенова. Кроме того, на внеочередной сессии депутаты приняли заявление о том, что принимают на себя всю ответственность за судьбу Крыма, и назначили на 25 мая референдум «по вопросам усовершенствования статуса и полномочий» региона.