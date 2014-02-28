Фото с сайта altaynews.kz
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что со 2 апреля 2014 года до 1 января 2015 года объявляется мораторий на проведение проверок субъектов малого и среднего бизнеса, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.
"Согласно Указу, до 1 января 2015 года, начиная со 2 апреля, я объявляю мораторий на проведение проверок субъектов малого и среднего бизнеса. Я поручил правительству принять ряд конкретных мер в целях дальнейшего улучшения условий для ведения бизнеса казахстанцами", - сказал Глава государства.
По его словам, будет отменена практика плановых проверок. "Государственными органами по согласованию с моей Администрацией будет разработана объективная, соответствующая мировым стандартам система определения проверок. Согласно этой системе, с 1 января 2015 года проверкам будут подвергаться только те предприниматели, у которых действительно высокая вероятность нарушения законодательства. Если предприниматель выполняет все требования закона, проверяющие органы не должны приходить к нему вообще", - заявил Назарбаев.
По его словам, кардинальный пересмотр формата проведения проверок позволит сократить количество требований к предпринимателям более чем на 30 процентов. Для этого правительству необходимо пересмотреть все регламенты проведения проверок. Он также подчеркнул необходимость законодательного закрепления добровольного страхования перед третьими лицами, как альтернативы проверкам. Назарбаев сообщил о том, что с 1 января 2015 года будет упрощена процедура ликвидации субъектов малого и среднего предпринимательства, с которой связано около трети всех проверок в стране.
Глава государства также отметил, что Генеральная прокуратура будет предоставлять Национальной палате предпринимателей доступ к информации о проверках в отношении бизнеса. По словам Назарбаева, это позволит повысить прозрачность работы проверяющих органов и обеспечит эффективность общественного мониторинга. Будет завершена автоматизация выдачи разрешений, и не менее 140 их видов перейдут в электронный формат. Кроме того, должны быть упрощены процедуры регулирования в сфере строительства.
"Я поручил Правительству на 50 процентов сократить процедуры предоставления и изменения целевого назначения земельных участков, а также выдачи разрешений на строительство и подключения к инженерным системам. С 1 января 2015 года срок оформления земельного участка должен составлять не более 30 дней", - отметил Назарбаев.
"До 1 июня 2014 года правительство совместно с Национальной палатой предпринимателей должно провести полную ревизию соответствующего законодательства. Для удобства бизнеса в проекте Предпринимательского кодекса должны быть консолидированы все нормы законов о государственном регулировании предпринимательской деятельности. Будет законодательно закреплен принцип регуляторного воздействия, принятого в странах ОЭСР, и в Казахстане будет введен новый институт бизнес-омбудсмена. Его основная задача - защита прав предпринимателей", - сказал он.
Глава государства подчеркнул, что указанные меры потребуют законодательных изменений. "Правительство до 1 апреля 2014 года должно внести в Парламент проект закона по вопросам разрешений и уведомлений, до 1 сентября 2014 года - проект закона по кардинальному улучшению условий для предпринимательской деятельности, до 1 января 2015 года - проект закона по вопросам деятельности саморегулируемых организаций", - сказал Назарбаев.
Глава государства подчеркнул, что реализация указа обеспечит улучшение условий для развития предпринимательской деятельности в Казахстане. "Это реальная помощь каждому казахстанцу, который ведет бизнес. Забота о постоянном улучшении условий работы предпринимателей всегда будет в центре внимания государства. Это еще один важный шаг на пути к вхождению Казахстана в число 30 наиболее развитых стран мира. Уверен, что данная мера и выделение государственных средств на развитие предпринимательства придадут импульс для роста нашей экономики, увеличения числа рабочих мест и повышения благосостояния всех казахстанцев", - отметил он.
Напомним, что на расширенном заседании в Акорде Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о том, что к нему продолжают поступать жалобы от предпринимателей о внезапных проверках.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!