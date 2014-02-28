В полиции не уточняют последнее место работы Барох ПИТЕР, только называется род деятельности – он консультировал нефтяные компании. Один из бывших коллег Бароха по проекту ENI Agipрассказал, что Барох прибыл в Атырау в октябре 2009 года в качестве технического супервайзера на наземном комплексе «Кашаган». Он представлял интересы Shell – одного из крупнейших операторов и инвесторов проекта. – С момента приезда и до апреля 2012 года он жил в городе, в отелях «Ренессанс» и «Шагала», – говорит Чингиз. – Барох вёл довольно замкнутый образ жизни, не привлекал к себе внимания, и никто не подозревал о его наклонностях. Просто он не ходил на свидания с женщинами, не имел постоянных отношений, и мы даже допускали, что у него нетрадиционная ориентация. Заработная плата менеджеров его уровня на нашем проекте вместе с надбавками – на уровне 35-40 тысяч долларов за вахту (он работал методом 28х28 и после вахты улетал домой в Лондон). Однако в мае 2012 года он неожиданно уволился. Тогда это показалось странным – очень мало иностранцев покидает наш проект по своей воле. Только теперь этот шаг нашёл какое-то объяснение – в то время его перевели на Карабатан, в вахтовый посёлок Самал, а ведь прежде он всегда жил в городе и был свободен в своих передвижениях. Видимо, пребывание в закрытом посёлке оказалось для него столь некомфортным, что он решился уйти с проекта. Когда он вернулся в Казахстан, мне неизвестно. Видимо, позже его компания предложила ему место уже в Уральске. Напомним британец Барох ПИТЕР был выявлен 14 января в гостинице "Шагала". В номере отеля были обнаружены электронные носители с фотографиями малолетних девочек - учащихся общеобразовательных школ Уральска. Ему было предъявлено обвинение по статье 273 УК РК - Только 7 февраля британец был задержан на трое суток, а 10 февраля Уральский городской суд под председательствомудовлетворил ходатайство следователя ДВД о санкционировании ареста Бароха ПИТЕРА сроком на 2 месяца. Позже, 25 февраля, на брифинге в ДВД ЗКОсообщил, что в Атырау, где работали следователи из Уральска, на бритаца поступило еще 7 заявлений от родителей девочек. По словам замначальника, они сейчас выясняют, распространял ли иностранец снятую порнографию. Сам Барох ПИТЕР утверждает, что снимал для себя. - Уже есть факт частичного распространения фотографий, но не за пределами РК, а на территории страны, - говорит Магауия КУРМАШЕВ. - Он передал изображения девочек двум лицам. По официально объявленной полицейскими информации, экспертиза изображений уже проведена, эксперты признали снимки «эротическими с содержанием порнографических элементов». Против британца возбуждены уголовные дела по ст.ст. 273 УК РК («Изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних») и 124 ч. 3 («Развращение малолетних, совершённое неоднократно»). Возраст уже выявленных потерпевших – от 12 до 17 лет. По свидетельствам некоторых из них, Барох платил за съёмку от 5 тысяч до 15 тысяч тенге. Иностранец легко знакомился и фактически нанимал девочек по соцсетям.