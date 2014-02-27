Фото с сайта diapazon.kz Фото с сайта diapazon.kz Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". - Сегодня поселковый аким привез людей, они сдавали кровь для Жанэль, - рассказывает подруга потерпевшей Жанат. - Обещали сдать для нее кровь и солдаты воинской части. Сейчас самая большая опасность - сепсис.  Она постоянно находится под капельницей, ей переливают кровь. Медики говорят, что шанс выжить с такими ожогами - один на миллион. Но мы верим, что она выкарабкается ради своих детей. Ведь младшему только 8 месяцев. Завтра ее должны поднять в отделение общей реанимации БСМП.  Там ее переложат на специальную противоожоговую кровать. Врачи объяснили, что нужно специальное обдувание тела, иначе может начаться процесс гниения. Сердце у нее в норме. Она в сознании. Главное, чтобы Жанэль выжила. А деньги нам понадобятся потом, на ее транспортировку и реабилитацию. Напомним, 33-летняя Жанэль Ахметова, мать шестерых детей, получила 95% ожогов тела, когда растапливала баню.