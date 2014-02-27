С тех пор как появились правительства и социальные структуры, люди нашли различные причины и способы протестовать против них. Протесты могут быть мирными или насильственными, но вне зависимости от типа цель одна — люди хотят таким образом высказать своё мнение, если считают, что их не слышат. И иногда, когда люди сталкиваются с экстремальными обстоятельствами, они чувствуют, что обычных методов уже недостаточно, мир так не изменишь, и приходится прибегать к кардинальным мерам.
Сайт Пабли ру
собрал самые "зверские" способы протестов.
1. Тибетцы подожгли себя
Фото с сайта www.publy.ru
Китай, скажем честно, угнетал тибетский народ и сделал жизнь коренных тибетцев намного хуже. По мере развития технологий оружие массового поражения становилось всё более ужасным, и теперь люди часто боятся выступать против тиранов — они знают, что за открытый протест можно сесть в тюрьму, а то и что похуже произойдёт.
Именно эти обстоятельства заставили многих тибетцев пойти на крайние меры: они подожгли себя на глазах у многочисленных свидетелей и сгорели до смерти, чтобы выразить свой протест.
К сожалению, люди не всегда быстро умирают от такого акта и порой испытывают ужасные мучения ещё в течение нескольких дней. Эти протестующие не хотели, чтобы история их народа стала всего лишь ещё одной сводкой в вечерних новостях — они хотели для своего народа мира и процветания и не знали другого способа быть услышанными.
2. Русский художник прибил свою мошонку к земле на Красной площади
Фото с сайта www.publy.ru
В прошлом году в День полиции художник перфоманса Пётр Павленский пошёл на Красную площадь с твёрдым намерением выразить протест, который, как он надеялся, послужит метафорой «апатии, аполитичности и фатализма современного российского общества». Хотя звучит это, как достойное дело, методы Павленского были странными: сначала он прямо на площади разделся догола, затем сел и прибил свою мошонку к земле.
Разумеется, его арестовали. Тем не менее, это не первый раз, когда этот безумный человек решался на крайние меры: он также выражал протест против репрессий правительства России, направленных против граждан страны, обмотав колючей проволокой своё голое тело.
3. Австралийские беженцы зашили себе губы
Фото с сайта www.publy.ru
Беженцы в Австралии часто находятся в лагерях под стражей и рассматриваются, как преступники. Протесты в этих изоляторах не являются редкостью, так как условия там часто невыносимые: люди разлучены со своими семьями, и законным беженцам требуется целая вечность, чтобы отработать визы.
Хотя некоторые из протестов были вполне типичными — голодовки, самоубийства и нанесение себе вреда — есть и необычная практика: удивительно, но многие беженцы в лагерях зашивают себе губы.
В 2002-м году это сделали 58 протестующих беженцев в центре содержания. В 2010-м году во время акции протеста на острове Рождества ещё десять беженцев зашили себе губы, а в 2013-м году появились сообщения о другой акции протеста на острове Рождества, с ещё большим количеством людей, поднёсших иголку с ниткой к губам.
4. Индийские крестьяне простояли в воде две недели
Фото с сайта www.publy.ru
Группа индийских жителей была недовольна правительством — в месте, где они родились и выросли, вскоре должны были открыть плотину, в результате чего их деревня утонет, а дома и посевы навсегда скроются под водой. Правительство утверждает, что это необходимо, потому что вода поднимается слишком высоко над плотиной, поэтому её придётся открыть, ничего не поделаешь.
Хотя аргументы правительства имеют под собой разумную основу, оно в соответствии с законом обязано найти новые дома для тех, кто обязательно пострадает от их действий. Но никто ничего подобного делать не собирался.
В знак протеста против отказа правительства выполнить свои обязательства после того, как будет уничтожено всё, что имеют жители деревни, многие из них решили провести несколько недель, стоя по грудь в воде. Конечно, символизм протеста понятен, но опасность их протест представлял отнюдь не символическую. Протестующие жаловались на дождь, который делал их страдания ещё тяжелее, и на укусы живущих в воде существ.
5. Тайский народ выплеснул кровь на здание правительства
Фото с сайта www.publy.ru
Кровь уже давно имеет символическое значение, и иногда протестующие используют кровь животных, чтобы выразить своё негодование. Тем не менее, протестующие в Таиланде пару лет назад хотели отметить, что нынешнее правительство нелегитимно, и предприняли более решительные действия — они поняли, что кровь выразит их позицию гораздо яснее, если будет человеческой.
Протестующие разбили палатки исключительно для сбора донорской крови, нужно было собрать достаточное количество, чтобы потом выплёскивать её на различные правительственные объекты. Некоторые организации, такие как Красный Крест, отнеслись к этой идее скептически, потому что донорская кровь могла бы стать более полезной, если бы её получили нуждающиеся в ней больные. Но протестующие считали, что это лучший способ выразить своё мнение.
6. Художница подвесила себя на рыболовных крюках
Фото с сайта www.publy.ru
Популярность супа из акульих плавников привела к промысловой практике, известной как «акульи плавники» — рыбаки вырезали у пойманной акулы только плавник, а тушу выбрасывали обратно в океан.
Художница Элис Ньюстед боялась, что такая практика приведёт к вымиранию акул, поэтому она решила выразить свой протест самым ужасным образом, который только можно себе представить: она разрисовала своё тело так, чтобы стать похожей на акулу, а затем подвесила своё тело за плечи на двух больших рыболовных крюках.
Предположительно, чтобы крюки просто не сорвали плоть с её тела, ей нужна была опора для ног, но художница висела в воздухе 15 минут, а из ран тем временем текла кровь. И, если честно, мы не уверены, заслуживает ли этот человек восхищения за преданность своим убеждениям или отдельной палаты в клинике для душевнобольных.
7. Мужчина снёс бульдозером собственный дом
Фото с сайта www.publy.ru
В 1978-м году в городе Форт-Уолтон-Бич, Флорида, некоторые граждане взяли в руки оружие, потому что налоги на имущество выросли почти вдвое. В настоящее время большинство протестующих может подать протест в мэрию или начать какую-нибудь кампанию по защите общественных интересов, но в то время один автодилер решил, что единственный способ быть услышанным — это сделать нечто совершенно безумное.
Первоначально он хотел собрать толпу и на глазах у всех сжечь свой дом. Казалось, что намёк правительство поймёт — нельзя же облагать налогом дом, которого нет. Только вот пожарные решили, что его идея небезопасна для окружающих, и запретили ему поджигать дом. Но наш герой не растерялся и сравнял свой дом с землёй с помощью бульдозера.
8. Британский студент переместил гайку на 11 км — носом
Фото с сайта www.publy.ru
Задолженность по студенческим кредитам может довести до ручки кого угодно, и, как и многие люди, Марк Макгоуэн из Великобритании был сыт всем этим по горло. Большинство людей в такой ситуации устроили бы митинг или сделали бы нечто пропагандистско-хулиганское, но Марку пришла в голову другая идея.
Он решил, что лучший способ протестовать против бремени студенческого долга — это провести почти две недели на животе, толкая перед собой небольшой гайку. Так он прополз 11,2 км, пока не достиг резиденции нынешнего премьер-министра.
Конечно, великое гаечное путешествие не стало его единственным приключением. Совсем недавно он привлёк внимание общественности, протестуя против правительственной политики, касающейся дорожного движения — переместил автобус на 30 метров, используя только свой палец. Долго, наверное, толкал.
9. Японский мальчик бросился под поезд
Фото с сайта www.publy.ru
В Японии, как вы знаете, довольно высокий уровень самоубийств, особенно среди молодёжи. Огромное внимание уделяется успешности, давление на детей оказывается колоссальное, а школа считается очень важным местом в их жизни.
Свои школы дети по-настоящему любят, так что нет ничего удивительного в том, что многие ученики расстроились, узнав, что их школа скоро закрывается — точнее, сливается с другой школой. 11-летний мальчик был полностью раздавлен этой новостью и чувствовал, что последствия для него самого и его одноклассников будут настолько плохи, что он просто обязан предпринять что то, чтобы это остановить.
Чувствуя, что как-то по-другому стать услышанным он не сможет, мальчик бросился под колёса поезда. Он оставил записку со словами: «Пожалуйста, остановите объединение школ в обмен на смерть невинного человека». Также он якобы послал своей матери смс перед тем, как покончить с собой, в котором написал о том, как сильно он её любит.
10. Мужчина отрезал себе пенис
Фото с сайта www.publy.ru
Представьте, что вы нашли девушку своей мечты — прекрасного человека, способного сделать вас счастливым. Вы знаете, что вы двое созданы друг для друга, и все ваши мечты непременно сбудутся. Если, конечно, вы не живёте в одной из стран, где браки всё ещё совершаются по договорённости. В Египте, например, браки заключаются по усмотрению родителей и часто основаны на социальном статусе.
Один довольно богатый молодой египтянин влюбился в девушку из более низкого сословия и решил, что хочет провести свою жизнь с ней. Он пытался убедить своего отца разрешить ему быть с любовью всей его жизни, но отец велел ему жениться на ком-то с таким же социальным статусом, как у него самого. Обезумев от горя и твёрдо решив не позволить обществу заставить его делать то, чего он делать не хочет, юноша отрубил себе член. Пришить его обратно врачи не смогли.