Фото с сайта www.lada.kz Фото с сайта www.lada.kz Стоимость на "красивые" номера авто хотят снизить для госорганов, передает Tengrinews.kz. Депутаты Сената Парламента внесли поправки в закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дорожного движения", которые освободит госорганы от оплаты повышенных ставок на приобретение VIP-номеров для авто. "Предлагается внести изменение, предусматривающее исключение для госорганов из установленных повышенных размеров ставок госпошлины за выдачу государственных регистрационных номерных знаков, предусмотрев при этом лишь установление государственной пошлины в размере 280 процентов, или 5 186 тенге, как предусмотрено в действующей редакции Налогового кодекса", - говорится в материалах, распространенных пресс-службой Сената. Исходя из данных в материале, для всех остальных размер государственной пошлины на номерные знаки 100, 111, 200, 222, 300, 333, 400, 444, 500, 555, 600, 666, 700, 800, 888, 900, 999 - составит 13 700 процентов, или 253 тысячи 724 тенге. На государственные регистрационные номерные знаки авто - 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009 и 777 размер госпошлины составляет 22 800 процентов, или 422 тысячи 256 тенге. Отметим, ранее сообщалось, что государственные регистрационные номерные знаки повышенного спроса поступят в продажу уже в этом году. Это предусматривается в рамках внесения поправок в законодательство. Однако только сегодня Сенат Парламента внес свои изменения в законопроект "О дорожном движении" и сопутствующий проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дорожного движения" и направил их на согласование в Мажилис. Если депутаты нижней палаты Парламента примут данные поправки, то документ отправят на подпись Президенту.