Сегодня, 27 февраля, огласили приговор шестерым продавцам сотовых телефонов, которые устроили драку на центральном рынке. В деле проходит два инцидента - избиение троих мужчин на рынке 21 ноября и одного - 23 ноября. Всех шестерых виновных привлекли по одной и той же статье - хулиганство. - На прениях я просил одному подсудимому три года лишения свободы, остальным - по 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, - говорит гособвинитель Елдар АБИЕВ. - Суд приговорил троих подсудимых к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Другим троим дали по два года ограничения свободы. Получившим ограничение свободы после 22 часов нельзя выходить из дома, запрещено посещать увеселительные заведения. Без уведомления уголовно-исполнительской инспекции они не имеют права менять место жительства, работы, уезжать в другие населенные пункты. Напомним, что во время потасовки на рынке 23 ноября полиция и спецназ задержали 70 человек. Несколько из них пинали мужчину, который пытался вернуть неработающую сотку и забрать свои деньги. После 24 человека получили по 15 суток ареста. А шестерых сегодня, 27 февраля, наказали еще и по уголовной статье - за неоднократные хулиганства в группе лиц и сопротивление полиции. Как уже сообщалось, 21 ноября на рынке продавцы сотовых телефонов избили троих мужчин. Один из них был полицейским, второй - его брат, а третий - друг. rynok rynok2