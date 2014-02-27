В состав рабочей группы входят более 40 человек, а также работает «горячая линия». - С 11 февраля к нам поступило 859 звонков от жителей области, - рассказывает. Особенно много звонков было в первые несколько дней, примерно 190-200 звонков в день. Люди жаловались на поднятие цен в основном на продукты питания и медикаменты. На сегодняшний день звонков намного меньше и в основном звонят пенсионеры, выражают благодарность за быстрое реагирование. Наибольшее количество звонков пришлось на несколько районов города. Так, в частности, жители районов «Агрореммаш», «Детсад» и 6 микрорайона жаловались на повышение цен на картофель, сахар и крупы. - Как только поступал нам звонок, мы его, соответственно, обрабатывали и перенаправляли в оперативные группы, которые работали по этим районам, - продолжает комментировать Ерлан АДИЕВ. А сотрудники данной группы, в свою очередь, уже проводили разъяснительную работу непосредственно в местах торговли. Большое количество звонков было по торговой точке «Лидер», расположенной в ТД «Променад». Мы работаем ежедневно с 9 утра до 21 часа без выходных. И каждый житель области может позвонить нам пои рассказать, если увидел повышение цен в каком-либо магазине. Всего по области работает 7 оперативных групп, которые занимаются отслеживанием фактов необоснованного повышения цен. Проводя мониторинг цен, сотрудники оперативной группы выявляли тех, предпринимателей, которые поднимали цены на производимые или уже имеющиеся товары. - Были выявлены случаи, когда предприниматели повышали цены на уже имеющиеся продукты, которые они закупили еще до начала девальвации тенге, - рассказывает.- За необоснованное поднятие цен предприниматели будут привлечены к административной ответственности. Так, в отношении одной компании, производящей продовольственную продукцию, будет проведено расследование, что вероятнее всего приведет к административной ответственности до 2 тысяч МРП. Члены рабочей группы занимаются мониторингом цен на всех рынках и во всех торговых точках города. В основном есть повышение цен на лук, творог и подсолнечное масло. По словам антимонополиста жителям области не стоит волноваться, так как продуктов и ГМС в области достаточно и дефицита не ожидается. Но импортируемый товар рано или поздно все равно поднимется в цене, так как закупается за пределами Казахстана.