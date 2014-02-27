10 июня гражданин ПОЛЕЩУК обратился к врачу-терапевту сельской врачебной амбулатории с жалобами на боли в нижних конечностях. После осмотра больной был направлен на консультацию к хирургу в Бурлинскую центральную районную больницу с предварительным диагнозом "Облитерирующий атеросклероз сосудов нижних конечностей, сухая гангрена". В начале июля пациент был осмотрен хирургом БЦРБ, который поставил диагноз "Сухая гангрена одного пальца правой стопы" и ПОЛЕЩУК был направлен на стационарное лечение в плановом порядке. 25 июля врач-терапевт сельской врачебной амбулатории осмотрел больного на дому. ПОЛЕЩУК жаловался на боли в ноге. Терапевт поставила тот же диагноз, что и хирург, и назначила ему консервативное лечение. 16 августа больной в плановом порядке поступил в БЦРБ, и в приемном покое был осмотрен хирургом. Затем, 24 августа ПОЛЕЩУК был выписан на амбулаторное лечение, а через два дня на дому врач-терапевт констатировал смерть ПОЛЕЩУКА. В прокуратуру Бурлинского района с заявлением обратилась гражданка КРЕЦ, погибший приходился ей отчимом. - При таких обстоятельствах, а именно - ненадлежащие выполнение профессиональных обязанностей должностными лицами БЦРБ, отсутствие контроля со стороны руководства больницы за исполнением своих обязанностей врачами хирургического отделения, несвоевременно проведенная ампутация нижней конечности на уровне бедра, нарушение протоколов диагностики и лечения повлекли смерть пациента, - говорит.- Прокуратура Бурлинского района по результатам обращения родственников возбудила уголовное дело по ст. 114 части 4 УК РК - " Нарушение порядка проведения клинических исследований и применения новых методов и средств профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации ".