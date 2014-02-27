Иллюстративное фото с сайта kapital.kz Иллюстративное фото с сайта kapital.kz Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службу областного суда. По словам пресс-секретаря областного суда ЗКО Гульмиры КЕНЖЕГАЛИЕВОЙ, Уральский городской суд санкционировал арест 34-летней жительницы ЗКО, которую обвиняют в мошенничестве в крупном размере. - Дважды судимая за мошенничество уроженка Жанибекского района Эльмира НУРГАЛИЕВА с мая по ноябрь 2013 года вводила в заблуждение своих знакомых с целью хищения чужого имущества путем обмана, - рассказала Гульмира КЕНЖЕГАЛИЕВА. - Войдя в доверие к своим знакомым, она убеждала их, что имеет реальную возможность через свою родственницу в АО "Жилстройбанк" оформить ипотечный кредит на приобретение квартиры по низкой процентной ставке в кратчайшие сроки. Для убедительности она заявляла о необходимости предоставить ксерокопии документов для оформления  ипотеки, а также от 150 тысяч до 600 тысяч тенге якобы для открытия банковского накопительного счета. Деньги мошенница тратила на себя. В общей сложности обманутыми оказались 8 человек, которые обратились с заявлением в полицию, нанесенный ущерб составил свыше 3 миллионов тенге. Следственные органы обратились в суд с ходатайством о санкционировании ареста сроком на два месяца, мотивируя это тем, что обвиняемая имеет непогашенную судимость, находясь на свободе, она может совершить повторное преступление, а также скрыться от органов следствия и суда. Суд санкционировал арест Эльмиры НУРГАЛИЕВОЙ сроком на два месяца.