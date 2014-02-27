Фото с сайта piter.tv Фото с сайта piter.tv Просьба Виктора Януковича об обеспечении его личной безопасности была удовлетворена на территории России. Об этом заявил анонимный источник во властных структурах РФ, передает «Интерфакс», не уточняя подробностей. Ранее информационные агентства получили текст заявления Януковича, в котором, среди прочего, он попросил Россию обеспечить его безопасность от действий «экстремистов», захвативших власть в его стране. Отстраненный от власти президент отметил, что на родине ему угрожали. Где сейчас находится Виктор Янукович, неизвестно. В СМИ появлялась противоречивая информация на этот счет. Сообщалось, что Янукович может находиться в монастыре на территории Украины, на российской базе в Крыму, на горе Афон в Греции или в подмосковном санатории «Барвиха». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что ему неизвестно, где сейчас Виктор Янукович. Янукович объявлен в международный розыск. Украинский суд постановил задержать его по подозрению в массовых убийствах участников протестных выступлений. Верховная Рада отстранила Виктора Януковича от власти в обход процедуры импичмента после вооруженных столкновений в центре Киева между оппозиционерами и сотрудниками правоохранительных органов. Сейчас исполняющим обязанности главы государства является Александр Турчинов.