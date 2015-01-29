Об этом на брифинге заявил Бек АМЕТОВ, председатель суда ЗКО, отвечая на вопрос журналистов, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" На вопрос журналиста о том, что адвокат британца Баруха Питера заявил, что они будут жаловаться на приговор суда и на условия содержания, Бек АМЕТОВ ответил следующее. - Апелляцию мы рассмотрели, приговор вступил в законную силу. Любой гражданин вправе обжаловать приговор, как ему кажется, если он несправедливый. После вынесения приговора он был обжалован, было признано, что решение суда о признании его виновным в развращении малолетних является законным, - пояснил председатель суда. - По жалобе на плохие условия содержания… здесь я не согласен. У нас (в исправительных учреждениях Казахстана - прим. автора) гораздо лучше условия содержания, чем в других тюрьмах мира, возьмите "Гуантанамо", контролируемую США, что там творится. После этого мы можем поговорить, где лучше. По-моему, для Баруха наши исправительные учреждения по сравнению с "Гуантанамо" просто райское наслаждение. Напомним, британец Барух ПИТЕР был выявлен 14 января 2014 года в гостинице "Шагала" в Уральске. В номере отеля были обнаружены ноутбук и электронные носители с фотографиями малолетних девочек, которые он пытался уничтожить. «Модели» оказались учащимися общеобразовательных школ Уральска и Атырау. Только 7 февраля британец был задержан на трое суток, а 10 февраля Уральский городской суд удовлетворил ходатайство следователя ДВД о санкционировании ареста Бароха ПИТЕРА. В общей сложности с участием девочек-подростков он сделал более 600 фотографий порнографического характера. До приезда в Уральск по приглашению ТОО "ЖаикМунай" Барух Питер работал на проекте Кашаган. Еще до начала суда в прокуратуру Уральска обратились родители британца, которые просили учесть семейное положение их сына (он воспитывал двух малолетних детей), а также возраст родителей, и не лишать его свободы. К слову, 9 из 11 потерпевших подали исковое заявление на возмещение морального ущерба в общей сложности на 5 миллионов 400 тысяч тенге, которые им впоследствии возместили родители иностранца. 25 июня гражданин Великобритании Барух Питер Даниэль Альфред был приговорен к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима. В настоящее время он отбывает наказание в колонии на территории Алматинской области.