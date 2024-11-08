Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Происшествия Социум

Председателя городского суда Уральска арестовали на 10 суток

6 ноября 2024 года в суд поступило ходатайство старшего следователя о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Руслана Жумагулова сроком на 10 суток.
Арайлым Усербаева
Председателя городского суда Уральска арестовали на 10 суток

Пятого октября стало известно о задержании председателя городского суда Уральска Руслана Жумагулова. По информации, распространившейся в мессенджерах, судью и двоих адвокатов задержали с поличным во время взятки. Сумма в 1,5 миллиона тенге предназначалась за положительное решение в отношении осуждённого гражданина. 

Отметим, что ходатайство о санкции на арест Руслана Жумагулова рассмотрел суд Астаны. Как сообщили в пресс-службе столичного суда, 6 ноября 2024 года в суд поступило ходатайство старшего следователя о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Руслана Жумагулова сроком на 10 суток.

Постановлением специализированного межрайонного следственного суда Астаны ходатайство о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Жумагулова – удовлетворено. В суде также подчеркнули, что в следственный суд материалы в отношении адвокатов не поступали.

Иную информацию в интересах следствия разглашать не стали. 

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article