Председателя городского суда Уральска арестовали на 10 суток

6 ноября 2024 года в суд поступило ходатайство старшего следователя о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Руслана Жумагулова сроком на 10 суток.

Пятого октября стало известно о задержании председателя городского суда Уральска Руслана Жумагулова. По информации, распространившейся в мессенджерах, судью и двоих адвокатов задержали с поличным во время взятки. Сумма в 1,5 миллиона тенге предназначалась за положительное решение в отношении осуждённого гражданина.

Отметим, что ходатайство о санкции на арест Руслана Жумагулова рассмотрел суд Астаны. Как сообщили в пресс-службе столичного суда, 6 ноября 2024 года в суд поступило ходатайство старшего следователя о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Руслана Жумагулова сроком на 10 суток.

Постановлением специализированного межрайонного следственного суда Астаны ходатайство о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Жумагулова – удовлетворено. В суде также подчеркнули, что в следственный суд материалы в отношении адвокатов не поступали.

Иную информацию в интересах следствия разглашать не стали.