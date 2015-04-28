Представители ДУМК по ЗКО призывают людей провести уборку на кладбище

Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на центральную мечеть Уральска. По словам главного имама области Руслана СУЛТАНОВА, начиная с 2000 года в Казахстане проводится уборка на мусульманских кладбищах. - Главным муфтием Казахстана утверждены дни уборки на кладбищах, - рассказал Руслан СУЛТАНОВ. - В связи с погодными условиями в каждом регионе свои дни уборки. В нашей области этот день назначен на воскресенье, 10 мая. В этот день на кладбище выезжают имамы, которые на местах разъясняют гражданам, как нужно убираться, где можно ходить, а где нельзя. По сути, это день, когд