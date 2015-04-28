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Социум

Представители ДУМК по ЗКО призывают людей провести уборку на кладбище

Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на центральную мечеть Уральска. По словам главного имама области Руслана СУЛТАНОВА, начиная с 2000 года в Казахстане проводится уборка на мусульманских кладбищах. - Главным муфтием Казахстана утверждены дни уборки на кладбищах, - рассказал Руслан СУЛТАНОВ. - В связи с погодными условиями в каждом регионе свои дни уборки. В нашей области этот день назначен на воскресенье, 10 мая. В этот день на кладбище выезжают имамы, которые на местах разъясняют гражданам, как нужно убираться, где можно ходить, а где нельзя. По сути, это день, когд
Анэль Кайнеденова
Представители ДУМК по ЗКО призывают людей провести уборку на кладбище
Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на центральную мечеть Уральска.
imam
imam
По словам главного имама области Руслана СУЛТАНОВА, начиная с 2000 года в Казахстане проводится уборка на мусульманских кладбищах. - Главным муфтием Казахстана утверждены дни уборки на кладбищах, - рассказал Руслан СУЛТАНОВ. - В связи с погодными условиями в каждом регионе свои дни уборки. В нашей области этот день назначен на воскресенье, 10 мая. В этот день на кладбище выезжают имамы, которые на местах разъясняют гражданам, как нужно убираться, где можно ходить, а где нельзя. По сути, это день, когда мы отдаем дань памяти усопшим. Как рассказал имам, при жизни пророка Мухаммеда люди очень давно уверовали в огонь, и чтобы они (люди - прим.автора) не ходили на кладбище, не стали покланяться усопшим и творить себе идола, пророк запретил ходить на кладбища. - У нас до сих пор некоторые граждане считают, что даже если что-то оставил на кладбище, нельзя это оттуда забирать, - говорит Руслан СУЛТАНОВ. - Но это не так. Еще с 2000 года мы сами приглашаем мусульман убираться на могилах своих родных. Сейчас мы решаем вопрос с транспортом, чтобы организовать доставку людей на городское кладбище. На территории кладбища можно и нужно убираться, можно поправить ограды, при необходимости покрасить, нужно посадить деревья, но только не плодовые. А убирая сорняковую траву на могиле, нужно вместо нее посадить другую траву или цветы. По его словам, при посещении могил родных, люди должны задуматься над тем, что они когда-нибудь умрут, и что пока есть время, нужно жить правильно со смыслом. - Порой люди живут так, как будто будут жить вечно и не будут держать ответ за свои деянья, совершают преступления. Нужно помнить, что когда-нибудь эта жизнь закончится, и ему одному придется лежать в могиле, и ему одному придется держать ответ за свои поступки, - заключил главный имам. Фото Медета МЕДРЕСОВА
кладбище уборка могила

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