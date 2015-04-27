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Социум

В Уральске на воду спустят катер

Катер предназначен для пограничной службы КНБ РК, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 29 апреля АО "Уральский завод "Зенит" спустит на воду катер FC19 для пограничной службы КНБ РК. Быстроходный морской катер проекта FС19 с высокими скоростными и маневренными качествами предназначен для борьбы с быстродвижущимися целями - нарушителями морских границ республики и браконьерами, ведущими незаконный лов рыбы в казахстанском секторе Каспийского моря. Согласно техническим характеристикам, длина судна 20,2 метра, ширина по корпусу - 4,3 метра, водоизмещение - 26 тонн. Как сообщили в АО "Ураль
Анэль Кайнеденова
В Уральске на воду спустят катер
Катер предназначен для пограничной службы КНБ РК, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
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korabl (2)
 29 апреля АО "Уральский завод "Зенит" спустит на воду катер FC19 для пограничной службы КНБ РК. Быстроходный морской катер проекта FС19 с высокими скоростными и маневренными качествами предназначен для борьбы с быстродвижущимися целями - нарушителями морских границ республики и браконьерами, ведущими незаконный лов рыбы в казахстанском секторе Каспийского моря. Согласно техническим характеристикам, длина судна 20,2 метра, ширина по корпусу - 4,3 метра, водоизмещение - 26 тонн. Как сообщили в АО "Уральский завод "Зенит", катер спустят на воду 29 апреля.
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   Фото Медета МЕДРЕСОВА
катер

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