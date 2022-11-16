«Президент, помогите»: жительница Атырау провела одиночный пикет в Уральске

- У меня есть все документы, что владельцем указанной машины являюсь я и зарегистрировано оно на меня, также все документы о его покупке в Армении. Знаете, что даже когда останавливают полицейские, в базе автомобиль имеет две регистрации, - говорит Гульнур Жанбырбаева.Сегодня, 16 ноября, женщина вышла на одиночный пикет к зданию областной прокуратуры с обращением к президенту помочь узаконить своё авто.
- Власти ЗКО бездействуют. Я целый месяц пыталась попасть на приём к прокурору области, он один раз принял меня и обещал помочь, но ничего не поменялось. Сейчас я снова прихожу в прокуратуру, а меня не принимают. Прокуратура не принимает никаких мер. Скажите, как я могу узаконить авто, если оно на двойном учёте? Прежние хозяева взяли это авто в кредит на казахстанских номерах, но кредит оплачивает тот, кто продал им машину, - рассказала жительница Атырау.Между тем женщина рассказала, что ей четыре раза отказали в проведении пикета в управлении внутренней политики ЗКО на основании того, что здание областной прокуратуры является режимным объектом. Несмотря на это, она вышла на пикет. Буквально через 15 минут подъехали полицейские, прочли надпись на плакате и уехали. Позже подошёл представитель управления внутренней политики ЗКО и попросил Гульнур уйти. Женщина отправилась к зданию областного суда и там простояла ещё некоторое время. К слову, ранее редакция «МГ» отправляла запрос в МВД Казахстана. В ведомстве ответили, что сейчас по факту Зачаганский отдел полиции проводит досудебное расследование. Иные обстоятельства досудебного расследования не подлежат разглашению.
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