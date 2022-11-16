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«Президент, помогите»: жительница Атырау провела одиночный пикет в Уральске

Автомобиль Гульнур Жанбырбаева незаконно продали и поставили на регистрационный учёт в ЗКО, передаёт портал «Мой ГОРОД». Фото Медета МЕДРЕСОВА Жительница Атырау Гульнур Жанбырбаева рассказала, что в сентябре 2019 года она приобрела Toyota Camry 2014 года выпуска в Армении и привезла его домой. Позже женщина передала авто своему знакомому, а когда попросила вернуть обратно, выяснилось, что он продал машину. По словам Гульнур, она писала заявление в департамент полиции и автомобиль был в розыске. В апреле 2020 года установили, что транспорт находится в Уральске и имеет нелегальный статус, то ест
Кристина Кобина
«Президент, помогите»: жительница Атырау провела одиночный пикет в Уральске
Автомобиль Гульнур Жанбырбаева незаконно продали и поставили на регистрационный учёт в ЗКО, передаёт портал «Мой ГОРОД».
Жительница Атырау провела одиночный пикет в Уральске у зданий облсуда и облпрокуратуры
Жительница Атырау провела одиночный пикет в Уральске у зданий облсуда и облпрокуратуры
Фото Медета МЕДРЕСОВА Жительница Атырау Гульнур Жанбырбаева рассказала, что в сентябре 2019 года она приобрела Toyota Camry 2014 года выпуска в Армении и привезла его домой. Позже женщина передала авто своему знакомому, а когда попросила вернуть обратно, выяснилось, что он продал машину. По словам Гульнур, она писала заявление в департамент полиции и автомобиль был в розыске. В апреле 2020 года установили, что транспорт находится в Уральске и имеет нелегальный статус, то есть на него незаконно установили казахстанские номера 282 LBA 07. В базе МВД VIN-код автомобиля (уникальный код транспортного средства, состоящий из 17 знаков) зарегистрирован на утилизированный Volkswagen Golf 1992 года выпуска. Тогда владелица авто снова подала заявление, но уголовное дело закрыла полиция Уральска. По делу машину ей вернули, но сейчас авто имеет две регистрации: армянскую, где хозяйкой является Гульнур Жанбырбаева; ещё одним владельцем является жительница Уральска.
- У меня есть все документы, что владельцем указанной машины являюсь я и зарегистрировано оно на меня, также все документы о его покупке в Армении. Знаете, что даже когда останавливают полицейские, в базе автомобиль имеет две регистрации, - говорит Гульнур Жанбырбаева.
Сегодня, 16 ноября, женщина вышла на одиночный пикет к зданию областной прокуратуры с обращением к президенту помочь узаконить своё авто.
- Власти ЗКО бездействуют. Я целый месяц пыталась попасть на приём к прокурору области, он один раз принял меня и обещал помочь, но ничего не поменялось. Сейчас я снова прихожу в прокуратуру, а меня не принимают. Прокуратура не принимает никаких мер. Скажите, как я могу узаконить авто, если оно на двойном учёте? Прежние хозяева взяли это авто в кредит на казахстанских номерах, но кредит оплачивает тот, кто продал им машину, - рассказала жительница Атырау.
Между тем женщина рассказала, что ей четыре раза отказали в проведении пикета в управлении внутренней политики ЗКО на основании того, что здание областной прокуратуры является режимным объектом. Несмотря на это, она вышла на пикет. Буквально через 15 минут подъехали полицейские, прочли надпись на плакате и уехали. Позже подошёл представитель управления внутренней политики ЗКО и попросил Гульнур уйти. Женщина отправилась к зданию областного суда и там простояла ещё некоторое время. К слову, ранее редакция «МГ» отправляла запрос в МВД Казахстана. В ведомстве ответили, что сейчас по факту Зачаганский отдел полиции проводит досудебное расследование. Иные обстоятельства досудебного расследования не подлежат разглашению.

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Жительница Атырау провела одиночный пикет в Уральске у зданий облсуда и облпрокуратуры
Жительница Атырау провела одиночный пикет в Уральске у зданий облсуда и облпрокуратуры
Фото Медета МЕДРЕСОВА
Жительница Атырау провела одиночный пикет в Уральске у зданий облсуда и облпрокуратуры
Жительница Атырау провела одиночный пикет в Уральске у зданий облсуда и облпрокуратуры
Фото Медета МЕДРЕСОВА Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото и видео Медета МЕДРЕСОВА
пикет

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