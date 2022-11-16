«Президент, помогите»: жительница Атырау провела одиночный пикет в Уральске

Автомобиль Гульнур Жанбырбаева незаконно продали и поставили на регистрационный учёт в ЗКО, передаёт портал «Мой ГОРОД». Фото Медета МЕДРЕСОВА Жительница Атырау Гульнур Жанбырбаева рассказала, что в сентябре 2019 года она приобрела Toyota Camry 2014 года выпуска в Армении и привезла его домой. Позже женщина передала авто своему знакомому, а когда попросила вернуть обратно, выяснилось, что он продал машину. По словам Гульнур, она писала заявление в департамент полиции и автомобиль был в розыске. В апреле 2020 года установили, что транспорт находится в Уральске и имеет нелегальный статус, то ест