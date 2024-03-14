Президент поздравил казахстанцев с Амал күні

14 марта казахстанцы отмечают праздник Көрісу күні или Амал күні. В этот день жители поздравляют друг друга с благополучным наступлением весны, говорят добрые пожелания «Жасың құтты болсын!», «Жасыңа жас қосылып, ғұмырың ұзақ болғай!», оказывают дань уважения старшему поколению. На сегодняшний день Көрісу күні обретает популярность во всех регионах Казахстана.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с весенним праздником.

– Поздравляю всех с предвестником Наурыза – Амал күні! Его празднование – это исконная традиция, которая возрождает древние народные обычаи и является неотъемлемой частью нашей культуры. В этот день на первый план выходят наши национальные ценности и самобытность. Пусть новый год принесет всем счастье и благополучие! – написал Президент на своей странице в социальной сети.