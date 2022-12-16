Президент поздравил казахстанцев с Днём Независимости

Касым-Жомарт Токаев пожелал крепкого здоровья и благополучия. Фото БОРТ№1 в Telegram Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днём Независимости. - 16 декабря 1991 года – великая дата в истории нашей страны. Она символизирует воплощённую в реальность мечту предков о суверенном государстве. День Независимости приобрел особый смысл, - отметили он. - Наша святая обязанность – чтить память о национальных героях, посвятивших свою жизнь борьбе за свободу народа. Их самоотверженная любовь к Родине – пример для сегодняшнего и будущих поколений. - Обращаясь к знаковым событиям в мн