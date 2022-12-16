Президент поздравил казахстанцев с Днём Независимости

Касым-Жомарт Токаев пожелал крепкого здоровья и благополучия.Фото БОРТ№1 в Telegram
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днём Независимости.
- 16 декабря 1991 года – великая дата в истории нашей страны. Она символизирует воплощённую в реальность мечту предков о суверенном государстве. День Независимости приобрел особый смысл, - отметили он. - Наша святая обязанность – чтить память о национальных героях, посвятивших свою жизнь борьбе за свободу народа. Их самоотверженная любовь к Родине – пример для сегодняшнего и будущих поколений. - Обращаясь к знаковым событиям в многовековой истории нашей государственности, укрепляя консолидирующие общенациональные ценности, мы тем самым высоко поднимаем знамя нашей Независимости. Независимость – это высочайшее достояние, мы все обязаны беречь ее как зеницу ока. Защита суверенитета и территориальной целостности страны – наш священный долг, - дополнил президент.
- Нынешний год стал переломным для нашего государства. Мы столкнулись с беспрецедентными внутренними и внешними вызовами, но благодаря единству и сплоченности уверенно преодолеваем все испытания. Запустив масштабные политические и экономические реформы, мы вступили в новый этап модернизации страны. Успех этих начинаний зависит от каждого из нас, - добавил глава государства.По словам президента, для успешного развития страны нужно будет упорно трудиться.
- Желаю соотечественникам крепкого здоровья и благополучия! Пусть процветает наш общий дом – Казахстан! Пусть будет вечной наша священная Независимость! – заключил Касым-Жомарт Токаев.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.