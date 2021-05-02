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Социум

Президент поздравил православных казахстанцев с Пасхой

Сегодня, 2 мая, православные мира отмечают светлый праздник Пасху, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Ежегодно в этот праздник во всех храмах проводятся службы и совершается Крестный ход. Люди идут в церкви, чтобы помолиться, поставить свечки и осветить куличи. Однако в этом году из-за пандемии коронавирусной инфекции людям запретили собираться в церквях и принимать участие в массовых религиозных празднованиях. Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил православных христиан Казахстана с Пасхой и отметил, что этот святой праздник вдохновляет людей на благие де
Арайлым Усербаева
Президент поздравил православных казахстанцев с Пасхой
Сегодня, 2 мая, православные мира отмечают светлый праздник Пасху, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Президент поздравил православных казахстанцев с Пасхой
Президент поздравил православных казахстанцев с Пасхой
Фото из архива "МГ" Ежегодно в этот праздник во всех храмах проводятся службы и совершается Крестный ход. Люди идут в церкви, чтобы помолиться, поставить свечки и осветить куличи. Однако в этом году из-за пандемии коронавирусной инфекции людям запретили собираться в церквях и принимать участие в массовых религиозных празднованиях. Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил православных христиан Казахстана с Пасхой и отметил, что этот святой праздник вдохновляет людей на благие дела, заботу о близких и помощь нуждающимся - Поздравляю всех православных граждан нашей страны со Светлым Христовым Воскресением – Пасхой! Пасхальные традиции символизируют обновление и милосердие, торжество добра и справедливости. В дни испытания пандемией эти общечеловеческие ценности обретают особое значение, поскольку способствуют укреплению взаимопонимания, мира и согласия. Пусть теплая пасхальная атмосфера наполнит счастьем и радостью каждый дом! От чистого сердца желаю всем крепкого здоровья, благополучия и успехов! С праздником Пасхи! - поздравил президент. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
праздник Пасха президент

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