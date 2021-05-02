Президент поздравил православных казахстанцев с Пасхой

Сегодня, 2 мая, православные мира отмечают светлый праздник Пасху, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Ежегодно в этот праздник во всех храмах проводятся службы и совершается Крестный ход. Люди идут в церкви, чтобы помолиться, поставить свечки и осветить куличи. Однако в этом году из-за пандемии коронавирусной инфекции людям запретили собираться в церквях и принимать участие в массовых религиозных празднованиях. Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил православных христиан Казахстана с Пасхой и отметил, что этот святой праздник вдохновляет людей на благие де