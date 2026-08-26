Президент Токаев подписал указ о созыве Курултая

Выборы депутатов в Курултай прошли в Казахстане 23 августа 2026 года.

Президент подписал Указ "О созыве первой сессии Курултая Республики Казахстан первого созыва", сообщает пресс-служба Акорды.

Напомним, 23 августа в Казахстане прошли первые в истории выборы депутатов Курултая. А вчера, 25 августа, ЦИК озвучил их итоги.

По итогам голосования пятипроцентный барьер преодолели пять партий:

"Әділет" - 71,17%

"Ауыл" - 6,26%

Respublica - 5,56%

ОСДП - 5,11%

"Ак жол" - 5,21%

Две другие партии, допущенные к выборам, не набрали достаточного количества голосов:

Народная партия Казахстана - 3,11%

"Байтак" - 1,07%

За вариант «против всех» проголосовали 2,51% избирателей.