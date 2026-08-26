Президент Токаев подписал указ о созыве Курултая

Президент подписал Указ "О созыве первой сессии Курултая Республики Казахстан первого созыва", сообщает пресс-служба Акорды.
Напомним, 23 августа в Казахстане прошли первые в истории выборы депутатов Курултая. А вчера, 25 августа, ЦИК озвучил их итоги.
По итогам голосования пятипроцентный барьер преодолели пять партий:
- "Әділет" - 71,17%
- "Ауыл" - 6,26%
- Respublica - 5,56%
- ОСДП - 5,11%
- "Ак жол" - 5,21%
Две другие партии, допущенные к выборам, не набрали достаточного количества голосов:
- Народная партия Казахстана - 3,11%
- "Байтак" - 1,07%
За вариант «против всех» проголосовали 2,51% избирателей.