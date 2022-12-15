Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Әділет партиясы баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Президент Турции зарабатывает меньше, чем аким в Казахстане

Статистику привело издание Informburo.kz. Иллюстративное фото из архива "МГ" Вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что чистая зарплата главы страны Реджепа Эрдогана составляет 66 445 лир, что в пересчёте на казахстанскую валюту – около 1 669 763 тенге. По данным турецких статистических ведомств и кадровых агентств, средняя зарплата в Турции в 2022 году составляет 10 000 лир в месяц (251 300 тенге). Многие казахстанские чиновники зарабатывают в месяц больше, чем президент Турции. К примеру, аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов получает зарплату свыше двух миллионов тенге. Замес
Дана Рахметова
Президент Турции зарабатывает меньше, чем аким в Казахстане
Статистику привело издание Informburo.kz.
Чиновника от образования оштрафовали в ЗКО
Чиновника от образования оштрафовали в ЗКО
Иллюстративное фото из архива "МГ" Вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что чистая зарплата главы страны Реджепа Эрдогана составляет 66 445 лир, что в пересчёте на казахстанскую валюту – около 1 669 763 тенге. По данным турецких статистических ведомств и кадровых агентств, средняя зарплата в Турции в 2022 году составляет 10 000 лир в месяц (251 300 тенге). Многие казахстанские чиновники зарабатывают в месяц больше, чем президент Турции. К примеру, аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов получает зарплату свыше двух миллионов тенге.  Заместитель премьер-министра Алтай Кульгинов будучи в должности главы столицы получал зарплату в размере 1,9 млн тенге. В 2021 году экс-аким Кызылординской области Гульшара Абдыкаликова заявила, что зарабатывает примерно 1,8 млн тенге в месяц. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Казахстан зарплата

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article