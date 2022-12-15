Президент Турции зарабатывает меньше, чем аким в Казахстане

Статистику привело издание Informburo.kz. Иллюстративное фото из архива "МГ" Вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что чистая зарплата главы страны Реджепа Эрдогана составляет 66 445 лир, что в пересчёте на казахстанскую валюту – около 1 669 763 тенге. По данным турецких статистических ведомств и кадровых агентств, средняя зарплата в Турции в 2022 году составляет 10 000 лир в месяц (251 300 тенге). Многие казахстанские чиновники зарабатывают в месяц больше, чем президент Турции. К примеру, аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов получает зарплату свыше двух миллионов тенге. Замес