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Социум

Президент заслушал отчет министра по чрезвычайным ситуациям

В 2024 году в эксплуатацию введено 14 новых пожарных депо. Как сообщил Чингис Аринов, введена новая форма для спасателей, продолжается обновление материально-технической базы, в том числе закупка воздушных судов.
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Президент заслушал отчет министра по чрезвычайным ситуациям

Как было доложено Касым-Жомарту Токаеву, для повышения оперативности создан единый территориальный орган, исключены избыточные управленческие звенья. Существенным достижением стало модернизированное Командное управление, оснащенное цифровыми технологиями, включая онлайн-видеотрансляции с дронов и интеграцию с межведомственными сервисами.

Благодаря нововведениям число происшествий сократилось на 2,8%, гибели граждан – на 10,2%, травмированных – на 8,1%. Министр рассказал о реализованных инфраструктурных проектах, в числе которых строительство пожарного депо в Астане и спасательной станции в Атырау.

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В 2024 году в эксплуатацию введено 14 новых пожарных депо. Как сообщил Чингис Аринов, введена новая форма для спасателей, продолжается обновление материально-технической базы, в том числе закупка воздушных судов.

Запущена ведомственная программа «Ауыл құтқарушылары», направленная на повышение безопасности в сельской местности. В целях подготовки к возможным стихийным бедствиям в Алматы создана Южная база оперативного назначения «Алатау», определены три площадки для временного размещения граждан. В казахстанском секторе Каспийского моря сформировано подразделение «Теңіз жасағы», специализирующееся на спасении людей и судов, терпящих бедствие.

Ранее стало известно, каким будет половодье в 2025 году в ЗКО.


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