Иллюстративное фото из архива "МГ" Со слов руководителя департамента по обеспечению качества в сфере образования ЗКО Гулнары Сарсенгалиевой, при дистанционном обучении пострадало качество образования. - Это понимают на сегодня все: и министерство образования, и родители, и учащиеся, и педагоги. Поэтому министерством была принята программа по восстановлению знаний обучающихся, это и организация дополнительных занятий, возможность педагогам вносить коррективы в календарно-тематический план, в зависимости от сложности тем, проведение педагогами консультаций для выпускников школ по предметам итоговой аттестации и ЕНТ и вовлечение студентов педагогических высших учебных заведений в оказание помощи учащимся в организации образования, - пояснила Гулнара Сарсенгалиева. К тому же она отметила, что проблемы и трудности в дистанционном обучении есть и у учащихся, и у педагогов. - Если говорить про учеников, то у них поменялся режим - приходится по-другому подходить к учебному процессу, хотя они обучаются дистанционно с четвертой четверти прошлого года и, наверное, привыкают к этому режиму. В то же время при дистанционном обучении необходимо, чтобы у детей были такие качества как самодисциплина, организованность, самостоятельность, сознательность. Именно те, кто обладает этими качествами, достигают успехов. Нельзя говорить о том, что дистанционное обучение снизило качество знаний, некоторые отмечают, что при этом дети стали лучше учиться, - заверила руководителя департамента по обеспечению качества в сфере образования ЗКО. Также Гулнара Сарсенгалиева отметила, что и у педагогов тоже есть трудности в дистанционном обучении. - У педагогов тоже должен быть совершенно другой подход и другая методика в образовании, предлагаемый материал должен быть другим, поэтому за короткое время педагогам нужно дать основной и главный материал, при этом охватить цель обучения. Педагоги становятся и методистами, и психологами. При дистанционном обучении нет прямого диалога у учителя и ученика - нет эмоционального прямого отношения - это тоже вносит свои сложности. Основная проблема - это проблема с интернетом, в основном это касается отдаленных сел, на сегодняшний день все эти школы обучаются в штатном режиме, а дистанционно обучаются ученики в городах и райцентрах, - отметила она. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.