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При наводнении в поселке Токаревка Карагандинской области погиб мужчина

Ситуация по паводку в Бухаржырауском районе критическая, в поселке Токаревка затоплено талыми водами 90% домов, есть погибший. Об этом корреспонденту BNews.kz сообщил руководитель Управления по чрезвычайным ситуациям г. Темиртау Арман Алпысбаев. Фото с сайта Nur.kz «Ситуация в поселке Токаревка ухудшилась: если вчера было затоплено 70% домов, то сегодня уровень воды поднялся, затоплено 90% домов. Жители поселка эвакуированы, есть жертвы - погиб мужчина», - сообщил А.Алпысбаев. Он пояснил, что мужчина не захотел покинуть свой дом, его неоднократно уговаривали эвакуироваться. 13 апреля, находясь
Marat
При наводнении в поселке Токаревка Карагандинской области погиб мужчина
Ситуация по паводку в Бухаржырауском районе критическая, в поселке Токаревка затоплено талыми водами 90% домов, есть погибший. Об этом корреспонденту BNews.kz сообщил руководитель Управления по чрезвычайным ситуациям г. Темиртау Арман Алпысбаев.
Фото с сайта Nur.kz
Фото с сайта Nur.kz
 Фото с сайта Nur.kz «Ситуация в поселке Токаревка ухудшилась: если вчера было затоплено 70% домов, то сегодня уровень воды поднялся, затоплено 90% домов. Жители поселка эвакуированы, есть жертвы - погиб мужчина», - сообщил А.Алпысбаев. Он пояснил, что мужчина не захотел покинуть свой дом, его неоднократно уговаривали эвакуироваться. 13 апреля, находясь в состоянии алкогольного опьянения, когда вода стала прибывать, он скинул с себя одежду и пытался плыть, но выбраться не смог. «Спасатели хотели его эвакуировать насильно, но он вырвался и убежал, убедить его покинуть опасную территорию не удалось. В итоге такой вот результат. Сейчас его личность устанавливается», - отметил А.Алпысбаев. Сейчас из поселка эвакуировано 1800 человек, кто-то живет у родственников, часть людей расселили в гостинице Темиртау «Асега», остальные размещены в двух школах поселка Актау. В больницу поселка Актау направлено 28 человек. Для эвакуированных организовано горячее питание, медицинский осмотр, дежурство врача. «Для помощи в эвакуационных работах были привлечены волонтеры из числа молодежи поселка Актау в количестве 10 человек, из числа сотрудников образования - 25 человек, предприниматели, которые принимали и помогли организовать сухие пайки, предоставление автобусов, приобретение обуви и памперсов для детей», - сообщил А.Алпысбаев. Помогают справляться с паводками сотрудники АО «АрселорМиттал Темиртау», Темиртауский филиал Общественной организации «Красный полумесяц», предоставившие пледы для обогрева, автомобиль, помощь в эвакуации. Ранее сообщалось, что из-за угрозы подтопления эвакуируют целые поселки.

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