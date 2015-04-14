При наводнении в поселке Токаревка Карагандинской области погиб мужчина

Ситуация по паводку в Бухаржырауском районе критическая, в поселке Токаревка затоплено талыми водами 90% домов, есть погибший. Об этом корреспонденту BNews.kz сообщил руководитель Управления по чрезвычайным ситуациям г. Темиртау Арман Алпысбаев. Фото с сайта Nur.kz «Ситуация в поселке Токаревка ухудшилась: если вчера было затоплено 70% домов, то сегодня уровень воды поднялся, затоплено 90% домов. Жители поселка эвакуированы, есть жертвы - погиб мужчина», - сообщил А.Алпысбаев. Он пояснил, что мужчина не захотел покинуть свой дом, его неоднократно уговаривали эвакуироваться. 13 апреля, находясь