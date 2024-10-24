При теракте в Анкаре погибли пять человек и ещё 22 пострадали

23 октября около 15:26 по местному времени неизвестные устроили взрыв и стрельбу на территории TUSAŞ в Анкаре.

23 октября около 15:26 по местному времени неизвестные устроили взрыв и стрельбу на территории TUSAŞ в Анкаре. Главная прокуратура Анкары начала расследование по факту теракта.

В результате теракта в турецкой аэрокосмической компании Turkish Aerospace Industries (TUSAŞ) в Анкаре погибли пять человек, сообщает Anadolu со ссылкой на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Министр внутренних дел Али Ерликая сообщил, что 19 из 22 пострадавших в результате теракта находятся в больнице. В тяжёлом состоянии два человека. Двух нападавших уничтожили. Один из террористов – женщина, уточнил глава МВД.

— Усилия по идентификации террористов продолжаются. Как только их личности станут известны, мы сообщим, что это за террористическая организация, – говорится в заявлении главы МВД Турции.

По информации Haberturk, террористы убили таксиста и угнали его автомобиль. Также стало известно, что всего на объекте произошло три взрыва.

После теракта в Анкаре Турция нанесла удары по объектам РПК в Сирии и Ираке. Министерство национальной обороны Турции сообщило, что вчера ночью ВВС страны нанесли удары по объектам Рабочей партии Курдистана (РПК).

— 23 октября 2024 года на север Ирака и Сирии была проведена воздушная операция против террористических целей... уничтожены 32 объекта, — говорится в заявлении ведомства.

В министерстве отметили, что при проведении этих операций были приняты все меры для предотвращения ущерба мирным жителям, дружественным силам, а также историческим и культурным ценностям и окружающей среде.