Иллюстративное фото из архива "МГ" В редакцию "МГ", сегодня, 16 ноября, с утра посыпались звонки от жителей города. Всех интересовало, почему в некоторых районах города нет воды. Уральцы перечислили адреса, где не было водоснабжения: пр. Назарбаева, 209; дома в 5 микрорайоне; улица Ларина, 1; дома по ул. Ульяны Громовой; во втором рабочем поселке; в районе Автопарка. Как сообщили в ТОО "Батыс су арнасы", 16 ноября было снижено давление в городских сетях водоснабжения до 0,5 кг/кв. см в связи с ограничением подачи воды от береговой насосной станции ТЭЦ на водоочистные сооружения предприятия. - Ситуация с понижением давления произошла по независящим от нас обстоятельствам, неполадки идут со стороны АО "Жайыктеплоэнерго", - пояснили в ТОО "Батыс су арнасы". По словам директора ТОО "Жайыктеплоэнерго" Куата Мусина, на водозаборной станции имеется три насоса, два из которых работают постоянно, один находится в резерве. - Сегодня примерно в 3.00 один из насосов остановился, и мы перешли на резервный. Получается, что один насос работает на ТЭЦ, другой - на водоканал. Мы естественно ТЭЦ не стали останавливать. Насос, который сломался, уже сделали. С 7 утра работаем в штатном режиме. Единственное, возможно, городу воды не хватило, потому что когда переключались забор воды шел, а пополнения не было, - пояснил Куат Мусин.