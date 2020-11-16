Жители Актюбинской области собирают деньги семье, пострадавшей от взрыва газового баллона в районном центре Хромтау. В Актюбинской области в жилом доме взорвался газ: пострадали девять человек (видео) Происшествие случилось 15 ноября около 11.00. Как сообщил замначальника управления ДЧС Актюбинской области Нурхат Калдыбаев, в дом с улицы занесли газовый баллон. - На улице холодно, баллон мог взорваться из-за перепада давления, - сказал он. - Причины взрыва еще выясняются. В доме обрушились стены, упала половина крыши. В результате взрыва пострадали 9 человек – хозяева дома и пришедшие к ним родственники. Они смогли выбраться, их доставили в больницу. 4 пострадавших после осмотра отпустили домой, 5 остаются в больнице, в том числе 3 в реанимации. Сильнее всего пострадал 57-летний мужчина, - рассказал Нурхат Калдыбаев. По словам руководителя Актюбинского облздрава Рустема Исаева, у 57-летнего пострадавшего обожжено 80% тела, он получил ожоги пламенем верхних дыхательных путей, лица, рук, ног, туловища. Также в реанимации находится 10-летняя девочка. У нее обожжено 30 % тела, к ней выезжали реаниматолог и комбустиолог детской больницы. Все пациенты в создании, лекарства есть. При стабилизации состояния всех больных переведут в областной центр, в ожоговый центр больницы скорой медицинской помощи. Тем временем жители области собирают пострадавшей семье деньги. Дом восстановлению не подлежит. - Сгорели все вещи, одежда, документы, мебель, бытовая техника, - пишут в сообщениях в соцсети. Актюбинцы активно собирают средства на указанные счета. Хозяева дома – молодая семья, глава семейства в больнице, супруга осталась с новорожденным ребенком на руках буквально на улице. Фарида ЗАРИП