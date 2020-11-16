Такое поручение дал и.о. начальника департамента полиции ЗКО Жанболат Жаншин, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сельчане в ЗКО, испугавшись призрака девушки, устроили садака Скриншот с социальных сетей Официальный представитель департамента полиции ЗКО Болатбек Белгибеков рассказал, что сотрудники МПС Каратобинского района проведут тщательную проверку информации о призраке светловолосой девушки, которая якобы бродит недалеко от населенного пункта. – Сегодня и.о. начальника департамента полиции Жанболат Жаншин поручил местной полицейской службе Каратобинского района установить очевидцев и свидетелей по факту появления призрака в окрестностях села Ханколь. Кроме этого полицейские проверят подлинность распространяемой видеозаписи, по итогам будут приняты соответствующие меры. Вместе с тем напоминаем жителям, что в уголовном кодексе есть статья 274, и призываем граждан не распространять заведомо ложную информацию и не поддаваться панике, - рассказал  Болатбек Белгибеков. Напомним, в социальных сетях распространяется информация о том, что в селе Ханколь Каратобинского района появился призрак светловолосой девушки. Люди рассказывают истории о встрече с нечистой силой и делятся друг с другом голосовыми записями, а в некоторых пабликах появились даже видеозаписи, якобы снятые близ села Ханколь. Испугавшись нечистой силы, жители поселка решили принести в жертву скот. Аким области Гали Искалиев во время брифинга в службе центральных коммуникаций, отвечая на вопрос журналистов, пообещал поручить полицейским проверить эту информацию.  