35-летний Турарбек Муханбеткереев ушел из дома 1 ноября и до сегодняшнего дня не вернулся, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Мужчина без вести пропал в Уральске Как рассказал младший брат пропавшего мужчины Турганбек Муханбеткереев, Турарбек является его братом-близнецом. 1 ноября в 8.30 Турарбек вышел из дома на работу и пропал. При себе у него было лишь удостоверение личности. Телефон Турарбека сломался, и в день пропажи на руках у него была лишь сим-карта. – Из дома он ушел без телефона. Однако номер его включен, на звонки никто не отвечает. Пробивали по сигналу, показывают разные районы города. Брат не страдает никакими серьезными заболеваниями, нигде на учете не состоит. В день пропажи был одет в черную зимнюю куртку, серую фуражку, черные классические брюки и в черные ботинки, - рассказал Турганбек Муханбеткереев. По словам мужчины, 11 ноября они написали заявление в полицию и в данный момент поисками Турарбека занимаются полицейские. Родственники просят всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Турарбека Муханбеткереева немедленно позвонить по номеру 8 775 246 32 85. Фото предоставлено Турганбеком Муханбеткереевым    