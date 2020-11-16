Капитальный ремонт комплекса средней-школы-детского сада села Атамекен начался в мае этого года. В здании полностью заменены коммуникации, а также окна и двери. Теперь в каждом кабинете есть вода , а в спортивном зале туалет и душевая. Реконструкцию провели и в столовой. - В данное время системы тепло и электроснабжения полностью готовы к работе. Сейчас облагораживается пришкольная территория. Полное завершение объекта планируется до конца месяца,- рассказал директор СОШ с. Атамекен Асхат Сапаров. Подобный объект отремонтирован и в селе Актау. Здесь на ремонт из государственной казны было выделено свыше 170 миллионов тенге. По программе «Дорожная карта занятости» здесь было трудоустроено 25 человек из числа местного населения. - На сегодня работы в комплексе школа-сад завершёны. Ремонт шёл пять месяцев и был завершен на месяц раньше. Не смотря на то, что во время карантина были трудности подрядчик всё сделал. Мы очень рады и благодарны! Школа построена в 1986 году и ни разу капитально не ремонтировалась, долго этого ждали. Сейчас и дети, и учителя мы все рады,- пояснила директор СОШ с. Актау Баян Ергалиева. Помимо капитального ремонта полностью модернизируется и материально-техническая база объектов образования. В новом учебном году на средства республиканского бюджета приобретены компьютеры. В школах будут функционировать небольшие учебные центры, кружки и современная библиотека.