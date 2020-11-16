Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам акима ЗКО Гали Искалиева, в регионе объем промышленной продукции по сравнению с прошлым годом вырос на 5,2% и составил 1,4 трлн тенге. – В обрабатывающей промышленности отмечается небольшое снижение, это обусловлено снижением экспорта в РФ из-за пандемии. До конца года введем новые проекты в обрабатывающей промышленности, в том числе новый цех по сбору мебели, по производству трансформаторов и переработке шкур. Как отметил глава государства в своем послании, западные регионы Казахстана должны развивать газохимию. По оценкам экспертов, при текущем уровне добычи, объем запаса газа в регионе имеется более чем на 60 лет. И в условиях прогнозируемого падения спроса на нефть, региону безусловно нужен проект по глубокой переработке газа. Мы сейчас обсуждаем с министерством энергетики возможные проекты по газохимии, - рассказал Гали Искалиев. Стоит отметить, что за последние два года в регионе выявлено 909,8 тысяч гектаров неиспользуемых земель, в собственность государства было возвращено 113 тысяч гектаров земельных участков. – За 10 месяцев 2020 года объем продукции сельского хозяйства вырос на 1,6% и составил 167,7 млрд тенге. По итогам 1десяти месяцев объем инвестиций в основной капитал составил 364,6 млрд тенге. На сегодня реализуется 25 инвестпроектов на сумму 1,9 трлн тенге. Учитывая все ограничения, связанные с пандемией в стране, сроки реализации некоторых инвестпроектов перенесены на 2021 год, но мы продолжаем работу по привлечению инвестиций. В этом году вводятся 10 проектов на сумму более 19 млрд тенге. Также на совете инвесторов поддержано 18 проектов на общую сумму 46 млрд тенге с созданием более 900 постоянных рабочих мест, по четырем проектам уже начато строительство, - отметил глава региона. Выяснилось, что в области начато строительство трех оптово-распределительных центров в разных частях областного центра. Дополнительный объем хранения составит более 22 тысячи тонн, общая сумма инвестиций - более 10 млрд тенге.