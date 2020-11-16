Школа футбола «LikeСмена» открылась в Уральске в мае 2019 года и работает по российской франшизе. Команды часто принимают участие в турнирах, проводимых в Казахстане и России, и занимают призовые места и уже становились победителями международных юниорских турниров в городах Тольятти, Сызрани и Самаре. - У нас занимается много уральских ребят. Кроме того, их родители также с удовольствием играют в футбол на базе нашей школы, у нас даже создана Лига отцов. Игра в футбол способствует развитию у детей таких важных качеств как целеустремленность, трудолюбие, дисциплинированность и ответственность, умение работать в команде, сила воли и выносливость, - рассказал руководитель футбольной школы Болат Избулатов. - Игра в футбол также полезна для здоровья, за счет занятий укрепляется сердечно-сосудистая система, улучшается координация движений и скорость реакции, формируется мышечный рельеф ног. Тренировки тонизируют организм и дают нагрузку на разные виды мышц, способствуют снижению лишнего веса и поддерживают физическую форму.Следует также отметить, что тем ребятам, которые стремятся связать своё будущее с футболом на профессиональном уровне, тренеры школы на отборах помогают попасть на учебу в известные футбольные академии.В школу футбола «LikeСмена» на занятия принимаются мальчики от трех до пятнадцати лет по возрастным группам (с 3 до 6 лет – группа «Like», с 7 до 9 лет и с 10 до 15 лет – группы «Смена»). Занятия на платной основе, стоимость - 12000 тенге в месяц, первое пробное занятие бесплатно, тренировки проводятся два раза в неделю.