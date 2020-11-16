 15 ноября в 16.00 в международном аэропорту Атырау совершил аварийную посадку самолёт Boeing 737-300 авиакомпании SCAT, вылетевший из Атырау в Алматы, передает azh.kz. В Атырау самолёт авиакомпании SCAT совершил аварийную посадку Иллюстративное фото из архива "МГ" Рейс DV770 почти два часа кружил в небе, вырабатывая топливо, чтобы приземлиться. Как стало известно изданию, во время вылета в салоне самолёта сработала индикация системы кондиционирования. После этого командир воздушного судна принял решение о возвращении в аэропорт. Вылет несостоявшегося рейса запланирован на завтра. Напомним, это уже второй инцидент с самолётами авиакомпании SCAT. 11 ноября при выполнении рейса Атырау - Нур-Султан во время набора высоты в двигатель воздушного судна попала стая птиц. Самолёт со 115 пассажирами на борту был вынужден вернуться в порт вылета.