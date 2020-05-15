"Волонтерство" происходит от латинского слова voluntarius, и означает "добровольный". Впервые движение появилось в 17 веке в Европе, и в ряды волонтеров вступали исключительно солдаты-добровольцы. Позже в их ряды присоединились медицинские сестры и социальные работники. Сейчас это защитники природы, пожарные, медицинские, добровольцы и просто молодежь. С тех пор не изменилась лишь суть волонтерства, туда как и прежде идут добровольно и безвозмездно. В условиях чрезвычайного положения, которое действовало в Казахстане с 16 марта по 11 мая особую популярность приобрело социальное волонтерство - это помощь бездомным, людям пожилого возраста, реабилитационные мероприятия для людей с ограниченными возможностями.

По словам жительницы Уральска Натальи, до введения режима ЧП она торговала на рынке своей продукцией. Продажа дачных солений, варений и овощей хоть и не приносила большой доход, но все же на хлеб хватало. – Мой супруг - инвалид, ходить не может, работать тем более. Пенсии по инвалидности хватает только на оплату коммунальных услуг и покупку лекарств. Выручки с рынка хватало на покупку ежедневных продуктов. Но карантин застал нас врасплох, и мы были на грани голодания. Знакомые посоветовали обратиться к волонтерам, на положительный ответ я мало надеялась. Но на следующий день к нам приехали молодые парни, привезли продукты, там была мука, сахар, макароны, масло и даже печенье. Мне было приятно от того, что в такое тяжелое время мы не остались одни и что нашлись такие люди, которым не безразлична судьба своих соотечественников. Может быть для кого-то это мелочь, но я расцениваю это как заботу, - говорит женщина. Другой жительнице города Алие волонтеры помогли иначе. Сама женщина вместе с семьей проживает в поселке Желаево, а ее отец - инвалид первой группы - проживает в городе совсем один. – Мы два раза в неделю ездили к отцу и привозили продукты, готовили еду и наводили порядок. Но после введения карантина нас не пропускали в город, физически мы не могли попасть к отцу и отвезти имеющиеся продукты. Тогда через представителей СМИ мы обратились за помощью к волонтерам. Они приехали на своей машине, забрали продукты, отвезли отцу и таким образом помогли нам. Мы безмерно благодарны этим ребятам за то, что в такое тяжелое время, несмотря ни на что, они работают бесплатно, помогают людям и делают такие добрые дела, - отметила девушка.Помогают волонтеры многодетным и малообеспеченным семьям, одиноким пенсионерам, людям с ограниченными возможностями. Выяснилось, что нуждающиеся в продуктовой помощи оставляют заявку через службу "109". Заявка направляется волонтерам, которые в последующем отрабатывают ее и доставляют необходимую помощь. – Есть люди, которым действительно нужна помощь, это инвалиды, многодетные семьи, которые рады любой помощи. Они встречают нас как родных, задают вопросы. В основном спрашивают про социальную выплату в 42500 тенге, про помощь по оплате коммунальных услуг. Таким мы объясняем, куда можно обратиться, куда подать заявку. Очень жалко таких людей, ведь они действительно столкнулись с жизненными трудностями. Но есть и другая категория людей, которые не очень-то бывают довольны. Были такие случаи, когда люди при нас вскрывали пакеты с продуктами и спрашивали: "Почему так мало?", "Когда еще приедете?", "Этого на месяц не хватит!", "Почему нет тех или иных продуктов?". В таких ситуациях мы говорим, что мы развозим только те продукты, которые у нас есть и будет ли еще дополнительная развозка, мы не знаем, - говорит Арсен Мусагалиев. Оказалось, что бывали и такие случаи, когда, приехав по адресу к "нуждающейся" семьи, волонтеры видели дорогие коттеджи, джипы и гаражи, что ставило под сомнение вопрос о том, действительно ли семья малоимущая. – Такие семьи обычно запрещают себя фотографировать. Мы говорим, что фотографии нам нужны для отчета, нигде они публиковаться не будут. Но все равно они не хотят. Мы как обычно привозим пакеты с продуктами, оставляем и уезжаем. Раз они оставили заявку как малоимущая семья, значит, это действительно так. Мы ничего не проверяем, не имеем права, - говорит Арсен.Как рассказал руководитель молодежного информационно-аналитического ресурсного центра Болатбек Сахиев, до введения режима ЧП в Уральске на 20 округах работали около 300 добровольцев. Но из-за ограничений продолжить свой труд смогли только 50 молодых людей. – С начала режима чрезвычайного положения и до сих пор работа волонтеров стала как никогда востребованной. Резко увеличилось количество людей, которым требовалась помощь, в том числе и продуктовая, также люди нуждаются в лекарствах. Продукты и медикаменты предоставляют местные предприниматели. Мы ведем с ними переговоры, они выделяют помощь, чаще всего продуктами, мы забираем их с базы, привозим в наш центр, расфасовываем по пакетам. Задача волонтеров лишь развезти эту помощь. Средний возраст добровольцев составляет от 17 до 38 лет, - говорит Болатбек Сахиев.Арсен Мусагалиев является студентом второго курса Западно-Казахстанского государственного университета имени М. Утемисова. На протяжении трех лет молодой человек состоит в рядах волонтеров и считает это своим гражданским долгом. – В день мы оказываем адресную помощь 25 малообеспеченным семьям. До сегодняшнего дня волонтеры помогли около 1700 семьям. Продукты закупаются за счет предпринимателей, а мы лишь развозим эту помощь. Никакую выгоду мы от этого не получаем, трудимся на безвозмездной основе. Люди очень радуются нашему приходу, старшее поколение дают бата, высказывают свои добрые пожелания и благодарят нас, а дети просто радуются. Бывают и курьезные случаи, когда не можем найти нужный адрес или приезжаем совершенно к другим людям. Но горожане относятся с пониманием, - смеется молодой человек. Арсен является студентом факультета физической культуры и спорта, а также кандидатом в мастера спорта по греко-римской борьбе. По его словам, за эти три года волонтерства он получил колоссальный опыт на всю жизнь, научился работать в команде, видеть хорошее во всей ситуации. – Я нашел себе новых друзей, познакомился с интересными людьми, расширил свой круг общения. Для меня волонтерство - это не хобби и не работа, скорее, это моя активная гражданская позиция. Считаю, что люди должны помогать друг другу и не оставаться равнодушными к чужой беде, уметь сострадать и протягивать руку помощи, это называется человечностью. Я счастлив, что мне предоставилась такая возможность. За эти три года мой труд был замечен, я принял участие в открытии волонтерского фронт-офиса "Birgemiz", в котором был и глава государства Касым-Жомарт Токаев, оказался лучшим в номинациях "Лучший волонтер", "Лучший эковолонтер", получил благодарственное письмо от акима города Абата Шыныбекова. Надеюсь, что это только начало, и я продолжу вносить свой вклад в становление по-настоящему гуманного общества, - говорит Арсен Мусагалиев.Для 17-летнего Авраама Самиева волонтерство только набирает обороты. Он является студентом второго курса дорожно-транспортного колледжа имени А.Иманова. Совсем недавно юноша вступил в ряды добровольцев. – Два месяца назад я решил стать волонтером, как раз в это время началась вся эта история с коронавирусом, карантином и режимом ЧП. Особые трудности испытывали во время передвижения по городу. Но, я надеюсь, что все позади. Я не намерен отступать от цели, буду и дальше помогать людям, делать хорошие дела. От этого на душе становится тепло, приятно видеть счастливые улыбки людей, - говорит Авраам. По словам волонтеров, перед каждой поездкой они проходят инструктаж, во время которого получают подробную информацию, маршрут, а также средства индивидуальной защиты: маски, перчатки, антисептики.По словам руководителя молодежного информационно-аналитического ресурсного центра Болатбека Сахиева, желающих оказать продуктовую помощь в столь трудное для страны время достаточно много. В основном это предприниматели. По словам представителя потребительского кооператива Маншук, помощь согражданам в период ЧП является их гражданской позицией. – Мы сами росли в тяжелые 90-ые годы. Тогда была примерно такая ситуация, и мы не понаслышке знаем, что это такое. Если мы можем помочь человеку, то почему бы этого не сделать? Наш кооператив выделил собственные средства, а также наши пайщики пожелали принять участие в благотворительности. По Уральску мы помогли около одной тысячи семей. Отвезли им продуктовые наборы, в которых были мука, рис, сахар, гречка, молоко, макароны, масло, печенье и яблоки для детей. Некоторые семьи сами обращались к нам, некоторых предоставил акимат города, некоторых находили мы сами, - говорит девушка. Стоит отметить, что 2020 год был назван Годом Волонтера. Планировалось проведение различных мероприятий, акций, форумов. Но коронавирус внес свои коррективы, и теперь труд волонтеров должен будет демонстрироваться наглядно. Волонтеры не жалеют свои внутренние ресурсы и время ради совершенно незнакомых людей, просто из желания помочь. Они даже не жалуются. Они просто помогают.Справа Арсен МусагалиевМы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.