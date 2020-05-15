Елдос Сагадатов — молодой мастер, который изготавливает различные изделия из дерева в национальном стиле. В прошлом году он успешно защитил свой бизнес-проект и получил грант в размере 1 миллиона тенге. Изучив искусство столярного дела, он приобрёл деревообрабатывающий станок и начал собственный бизнес. Сейчас он изготавливает детские колыбели, сундуки, посуду, украшения для юрты в национальном стиле. Его изделия пользуются спросом. Во время карантина, Елдос с интересом и пользой проводит время в своей мастерской. - Сейчас в работе разборный бесік. Это очень удобно. Везде можно брать с собой. Изделие полностью украшено орнаментам. Как только изделие будет готово, вы окрасим его в тот цвет, который пожелает заказчик, — рассказал предприниматель Елдос Сагатов. Древесина в руках мастера обретает новую жизнь. С помощью станка Елдос украшает свои изделия мотивами казахского орнамента. Только в Жанибекском района, благодаря государственной поддержке, 33 представителей молодёжи сумели открыть собственное дело. - В прошлом году в программу «Jas project» поступило 30 заявок с проектами. 10 из них были одобрены и получили по миллиону тенге на развитие дела. В настоящее время она приступили к работу и стали индивидуальными предпринимателями, — пояснил ментор Мирас Имангалиев В будущем Елдос планирует расширить деятельность своей мастерской, а также обучать другим национальному искусству. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.