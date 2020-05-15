Акима Уральска Абат Шыныбеков на своей странице в социальной сети Facebook ознакомил уральцев с планом работы по модернизации площади. Он отметил, что они планируют не только благоустроить, но и увеличить площадь озеленения. - На площади будет произведена частичная замена старой брусчатки, будут установлены новая светодиодное освещение и скамейки. Планируется установить гранитные плиты со словами назидания великого мыслителя, - написал Абат Шыныбеков.- Думаю, что площадь Абая продолжит оставаться любимым местом для культурного отдыха уральцев и гостей города. Также градоначальник отметил, что демонтированная с площади брусчатка и фонари будут использованы при благоустройстве территории школы №1.В феврале этого года состоялся конкурс, где тендер на благоустройство площади выиграла строительная компания ТОО «Жайык Сити». Директор фирмы Мереке Молдагалиев поделился с журналистами, как они ремонтировали площадь Абая во время карантина. - Начну с того, что наша фирма занимается благоустройством объектов уже семь лет, в основном это благоустройство дворов, детских игровых и спортивных площадок. Площадь Абая это большой объект, поэтому ответственность тоже была на наших плечах очень большая. Через месяц после того как мы выиграли тендер, подписали договор и с 3 марта уже приступили к работе. В рабочей бригаде насчитывалось 15 человек, в среднем они получали заработную плату примерно по 120 тысяч тенге, - рассказал Мереке Молдагалиев.Площадь Абая стала более красочной, считает Мереке Молдагалиев, там выложена брусчатка с гранитной крошкой. Предприниматель поделился, что в планах у них установить не искусственный, а живой газон. - Скажу сразу, что на эти деньги мы заменили 90% брусчатки, а это три тысячи квадратных метров. Последний раз ее меняли еще в 2001 году. Потом подготовили 600 квадратных метров для посадки цветов, заказали и сейчас ждем очень красивые шесть скамеек и столько же урн. Они будут в необычном исполнении, очень тяжелые, одна скамейка весит почти тонну. Площадь уже почти готова, осталось буквально сделать освещение и установить скамейки и урны, - отметил директор ТОО «Жайык Сити».- Все материалы были изготовлены в Казахстане, то есть для того, чтобы сделать ремонт на площади, для нас работали заводы по изготовлению брусчатки и малых архитектурных форм. Еще один немаловажный нюанс, наша организация платит налоги и примерно 80% их направят на нашу область.Мереке Молдагалиев считает, что строительство и ремонт гособъектов - это очень хорошая поддержка как для малого и среднего бизнеса, которому дали возможность не останавливаться и работать дальше, так и для самого государства. Ведь это оплаченные предпринимателем налоги, трудоустройство жителей области, которые в свою очередь могут работать и обеспечивать свои семьи, не обращаясь за помощью к государству. - Никаких сложностей у нас не возникло, мы сразу подали заявки на сайт stopcovid.kz, получили разрешение на передвижение сотрудников фирмы. Надо отметить, что все работали в средствах индивидуальной защиты, каждый рабочий был обеспечен антисептиком. К слову, в этот период наоборот было проще выполнять объемы, меньше людей, сами знаете, что во время работ лучше не ходить по объекту, прежде всего для безопасность самих горожан. Каждый трудовой день начинался с 8.00 и длился до 20.00, - рассказал директор ТОО «Жайык Сити». Стоит отметить, что ремонту площади были рады сами рабочие, которые сохранили заработок во время карантина. Мастер объекта по благоустройству площади Абая Лезбек Нурпеисов рассказал, что он воспитывает шестерых детей. Младшему ребенку чуть больше месяца, а старшему 12 лет. - Тружусь я в семье один и не представляю, что было, если бы остался без работы. Таких как я много и нам нужно кормить детей. Могу сказать, только слова благодарности, за возможность быть на плаву во время карантина, - отметил Лезбек Нурпеисов.Заказчиком проекта выступил отдел ЖКХ г.Уральска, от них была предоставлена эскизная схема и смета на объект. Руководитель отдела ЖКХ г.Уральска Нуржан Салимов рассказал, что на площади Абая будут посажены разноцветные цветы, в том числе петуньи, пеларгонии и цинерарии. - Думаю, жители нашего города оценят этот нелегкий труд. Все это делается в первую очередь для них. Внешний облик города должен быть всегда на высоте и радовать глаз. Все малые архитектурные формы, оформление, красивые улочки должны гармонировать и оставлять теплые воспоминания каждого, кто побывает в одном из самых зеленых городов страны. Тем более, поводом для ремонта площади в этом году послужило празднование 175-летния юбилея великого казахского поэта и просветителя Абая Кунанбаева, - заключил Нуржан Салимов.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.