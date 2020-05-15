Видео сняли очевидцы на улице Шолохова, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  Дрифт водителя на иномарке сняли на видео в Уральске Видео опубликовано на странице zhaloba_uralsk_official сегодня, 5 мая. - 14 мая 2020 в 6 часов вечера эти дебилы вот что творили на трассе Шолохова. Куда смотрит милиция? Лучше бы следили за такими идиотами, а не тормозили всех подряд для проверки, есть ли маски у водителей и есть ли разрешение на езду по городу, - написал автор. Между тем в пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что видео было изучено. В настоящее время устанавливается водитель транспортного средства.

0Jll4Fdi6qA

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  