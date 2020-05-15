Иллюстративное фото из архива "МГ" - Женщина-врач 1958 года рождения скончалась от коронавирусной инфекции. Она работала в частной медицинской организации. Она уже находилась на пенсии, но продолжала работать, - сообщила пресс-секретарь управления общественного здравоохранения Нур-Султана Айжан Иса. Кроме того, сегодня стало известно о смерти мужчины 1977 года рождения. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.