Иллюстративное фото из архива "МГ" В Актюбинской области антикоррупционная служба активно взаимодействуют с предпринимательством. Подтверждением тому, является проект «Protecting Business and Investments», основной задачей которого является антикоррупционное сопровождение инвестиционных проектов, защита бизнеса и инвестиций от незаконных посягательств, а также устранение различных барьеров. - Так, за период деятельности проекта за защитой своих прав обратилось 60 инвесторов, 32 из которых подписали соглашение об антикоррупционном сопровождении их проектов, в свою очередь, гарантируя добропорядочное ведение бизнеса. На сегодняшний день из 32 проектов 19 находятся на стадии развития, а общая сумма инвестиций данных проектов составляет 162,7 млрд тенге, - сообщили в антикоррупционной службе Актюбинской области. Стоит отметить, что в целом в Актюбинской области в основной капитал на этот год планируется привлечь объем инвестиций в размере 746 млрд тенге. - Планируется реализовать 22 крупных индустриальных проекта на сумму 107,8 млрд тенге с созданием более 1 722 новых рабочих мест, - пояснили в антикоррупционной службе Актюбинской области. Как стало известно, основные проблемы, с которыми сталкивались инвесторы, были связаны с административными барьерами, бюрократической волокитой и различными коррупционными рисками. К слову, на данный момент 100% всех обращений решены в пользу инвесторов. Между тем антикоррупционной службой по Актюбинской области был выявлен ряд фактов незаконного вмешательства в деятельность малого и среднего бизнеса. - В ноябре прошлого года был изобличён главный специалист ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области», который получил взятку в размере 1000 долларов США от представителя предприятия за не привлечение к административной ответственности по статье 313 КоАП РК "Нарушение требований утвержденных строительных норм и проектных документов при производстве строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ, за исключением требований, установленных техническими регламентами". Приговором суда чиновник признан виновным по статье 366 ч.2 УК РК "Получение взятки", наложен штраф на сумму 11 621 000 тенге, - рассказали в ведомстве. - В январе этого года изобличен исполняющий обязанности директора филиала "Енбек-Актобе" РГП на ПВХ "Енбек" Комитета уголовно исполнительной системы МВД РК, который воспользовавшись зависимым положением индивидуального предпринимателя, получил взятку в значительном размере в сумме 700 000 тенге. Уголовное дело находится в судебных органах. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.