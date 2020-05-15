Церемония возложения к скульптурной композиции «Славные дочери казахского народа», посвященной героям Великой Отечественной войны Маншук Маметовой, Алие Молдагуловой и «Халық қаһарманы» Хиуаз Доспановой, состоялось сегодня, 15 мая. Заместитель акима ЗКО Серик Егизбаев отметил, что у композиции «Славные дочери казахского народа» все собрались для того, чтобы почтить память героев Маншук Маметовой, Алии Молдагуловой и Хиуаз Доспановой, имена которых навеки вошли в историю государства. - Мы собрались отметить день рождения великой летчицы, гордости нашего региона Хиуаз Доспановой. Она более трехсот раз во время Великой Отечественной войны поднималась в воздух. Ведь она могла просто не вернуться домой, она не считалась с риском и воевала за нашу родину, за нас с вами. За наше мирное небо над головой. Поэтому низкий поклон всем героям и ветеранам Великой Отечественной войны, - сказал Серик Егизбаев. Также возложить цветы к скульптуре пришли ветераны Великой Отечественной войны. Воспитанники детских дворовых клубов культурно-просветительского объединения прочитали стихи, спели песни. После возложения цветов к памятнику на перекрестке проспекта Нурсултана Назарбаева состоялось открытие улицы имени Хиуаз Доспановой и открытие мемориальной доски в школе, где она училась. Стоит отметить, что улица, названая именем Хиуаз Доспановой, расположена рядом с улицами Героев Советского Союза Маншук Маметовой и Алии Молдагуловой, и памятником, посвященным памяти Героинь. К слову, такое решение было принято Республиканской комиссией по ономастике при правительстве Республики Казахстан, совместным постановлением и решением акимата Западно-Казахстанской области и областного маслихата от 18 марта 2020 года.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.