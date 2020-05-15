Родителям дали два дня, чтобы получить справки с поликлиник о здоровье детей, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В ЗКО детские сады откроют 20 мая. Справки с места работы родителей не нужны Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом сообщил главный санитарный врач ЗКО Мухамгали Арыспаев в интервью с корреспондентом "МГ". Так, по словам санврача, государственные детские сады начнут работу с 20 мая. Ранее планировалось, что дошкольные учреждения откроются 18 мая, однако позже было решено отодвинуть сроки, чтобы у родителей была возможность получить справки о здоровье ребенка в поликлиниках. Что касается частных детсадов, то и они смогут начать работу при условии, что они будут обеспечены кварцевыми лампами, санитайзерами, антисептиками, фильтрами и другими средствами индивидуальной защиты. - Все государственные сады на сегодняшний день готовы. В группах должно быть не более 15 детей, - сообщил Мухамгали Арыспаев. Следует отметить, что в детские, дворовые и спортивные клубы и секции планируется открыть после снятия карантина. Но при условии, что в них будут соблюдать санитарные плавила. Напомним, ранее главный санврач ЗКО сообщил, что смягчение карантинных мер пройдет в три этапа. Детские сады планировалось открыть с 18 мая. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.