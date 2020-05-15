Иллюстративное фото из архива "МГ" 15 мая в Актюбинской области зарегистрировали 29 случаев коронавирусной инфекции, общее число зараженных составило 213 человек, из них 62 выписали. - Двое больных в тяжелом состоянии, один находится под аппаратом ИВЛ, - сообщил руководитель Актюбинского облздрава Асет Калиев. -Из 29 вновь выявленных больных 20 военнослужащие нацгвардии, заболевание обнаружили в результате скрининга, который уже 2 месяца проходят все, кто занят борьбой с COVID 19. Среди них полицейские, военнослужащие и другие служащие госструктур. Военные находились в одном месте, вместе спали, но домой они не ходили, в городе не приезжали, их сразу госпитализировали, контактных изолировали. 7 новых заболевших - жители Актюбинской области. приехавшие из Атырау, работники «Тенгизшевройла», , еще двое ранее были в контакте с заболевшими. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.